У Кременчуці на вихідних спіймали шістьох нетверезих водіїв

На вихідних правоохоронці спіймали шістьох нетверезих водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

13 лютого, близько 1.00 на проспекті Свободи водій BMW проїхав на червоний сигнал світлофору. Під час спілкування з 38-річним керманичем патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився.

Того ж дня на Полтавському проспекті правоохоронці зупинили Daewoo Lanos, який мав технічні несправності. Під час перевірки документів поліцейські помітили в 62-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік категорично відмовився.





Також у суботу на Вадима Бойка водій ВАЗу потрапив у ДТП, не поступившися дорогою Chevrolet. В аварії ніхто не постраждав. Проте коли правоохоронці приїхали оформлювати ДТП, виявилося, що 34-річного водія Chevrolet ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 1,86‰, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму. Окрім того, інспектори з'ясували, що чоловік перебуває в активному розшуку Кременчуцьким відділом поліції як особа, що переховується від суду.









14 лютого водій Hyundai не впорався з керуванням та злетів у кювет. Виявилося, що керманич нетверезий. Алкотестер Драгер показав результат — 1,38‰, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.





На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.