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Кременчук, Полтавщина

З 13.00 на Полтавщині через погодні умови обмежать рух на дорогах

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 1 199

 

Обмеження діятиме на автодорогах М-03 Київ-Харків та Н-08 Бориспіль-Маріуполь в напрямку Києва

На Полтавщині вводять обмеження руху з 13.00 для великовантажного та великогабаритного транспорту на автодорогах М-03 Київ-Харків та Н-08 Бориспіль-Маріуполь в напрямку Києва. За даними Служби автомобільних доріг у Полтавській області, це пов'язане з погіршенням погодних умов та рішенням Київської міської державної адміністрації.


Укравтодор офіційно звертається до профільних асоціацій, перевізників та виробників, які організовують вантажні перевезення з проханням подбати про безпеку водіїв – забезпечити шинами із малюнком протектору, який відповідає погодним умовам, та достатнім запасом пального.


Водіїв прохають за можливості відмовитися від автоподорожей у регіонах, де вирує циклон, планувати маршрути та графіки руху вантажівок з урахуванням дії надзвичайних ситуацій природного характеру.


У зв'язку з обмеженням водіїв ВВТЗ просять завчасно припаркуватися поблизу об'єктів сервісу чи спеціально відведених місцях відстою, аби забезпечити безперебійну роботу снігоприбиральної техніки. Для зручності такі майданчики нанесені на Google-мапі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ограничение движения дороги Служба автомобильных дорог

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