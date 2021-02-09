Де й о котрій 10 лютого не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
10 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72-95;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- просп. Полтавський, 30-46;
- вул. Вільної України, 3-40;
- вул. Платухіна, 5-23;
- пров. Яснополянський, 3-37;
- пров. Ягідний, 2-12;
- пров. Марії Заньковецької, 1-53;
- пров. Сидора Ковпака, 1-20;
- туп. Кременецький, 3-18;
- туп. Дарвіна, 3-15.
- вул. Заводска, 1-40;
- вул. Художня, 1-10;
- вул. Революціонерів, 1-6;
- вул. Володимира Івасюка, 48-50;
- вул. Східна, 7-14;
- вул. Добролюбова, 1-12;
- вул. Шкільна, 1-10;
- вул. Радищева, 10-20;
- пров. Рилєєва, 1-12;
- пров. Чернишевського, 1-12;
- пров. Правобережний, 1-47;
- пров. Мирний, 3-22;
- пров. Докучаєва, 7-21;
- пров. Чечелівський, 1-14;
- вул. Приходька, 11-25;
- пров. Літературний, 3-5;
- вул. Приходька, 99-109;
- вул. Олександрійська, 2;
- вул. Верхньодніпровська, 27-47;
- пров. Приходька, 8-10;
- вул. Світанкова, 6-23;
- вул. Єгорова, 17-30;
- вул. Правобережна, 16а;
- вул. Приходько 104, 106/9;
- пров. Алєксєєва, 13-21;
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26;
- вул. Соломії Крушельницької, 1-63;
- вул. Одеська, 6-31;
- вул. Олександра Печерського, 2-60;
- вул. Приходька, 132-142;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- пров. Крем'яний, 4-16;
- пров. Лубенський, 1-59;
- пров. Заводський, 4-10.