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Де й о котрій 10 лютого не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 972

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

10 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • просп. Полтавський, 30-46;
  • вул. Вільної України, 3-40;
  • вул. Платухіна, 5-23;
  • пров. Яснополянський, 3-37;
  • пров. Ягідний, 2-12;
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53;
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20;
  • туп. Кременецький, 3-18;
  • туп. Дарвіна, 3-15.
  • вул. Заводска, 1-40;
  • вул. Художня, 1-10;
  • вул. Революціонерів, 1-6;
  • вул. Володимира Івасюка, 48-50;
  • вул. Східна, 7-14;
  • вул. Добролюбова, 1-12;
  • вул. Шкільна, 1-10;
  • вул. Радищева, 10-20;
  • пров. Рилєєва, 1-12;
  • пров. Чернишевського, 1-12;
  • пров. Правобережний, 1-47;
  • пров. Мирний, 3-22;
  • пров. Докучаєва, 7-21;
  • пров. Чечелівський, 1-14;
  • вул. Приходька, 11-25;
  • пров. Літературний, 3-5;
  • вул. Приходька, 99-109;
  • вул. Олександрійська, 2;
  • вул. Верхньодніпровська, 27-47;
  • пров. Приходька, 8-10;
  • вул. Світанкова, 6-23;
  • вул. Єгорова, 17-30;
  • вул. Правобережна, 16а;
  • вул. Приходько 104, 106/9;
  • пров. Алєксєєва, 13-21;
  • пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26;
  • вул. Соломії Крушельницької, 1-63;
  • вул. Одеська, 6-31;
  • вул. Олександра Печерського, 2-60;
  • вул. Приходька, 132-142;
  • пров. Пшеничний, 2-13;
  • пров. Крем'яний, 4-16;
  • пров. Лубенський, 1-59;
  • пров. Заводський, 4-10.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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