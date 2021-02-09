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На Полтавщині на трасі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус з пасажирами

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 906

 

В аварії ніхто не постраждав

На Полтавщині на трасі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус з пасажирами. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося сьогодні, 9 лютого близько 14.00 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу міста Гребінка.


 


Водій Opel врізався у Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії мікроавтобус, який їхав у напрямку Києва, опинився у кюветі та перекинувся. В салоні маршрутки було 10 пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав.


На водія Opel склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження майна. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія автобус маршрутка

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