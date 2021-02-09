На Полтавщині на трасі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус з пасажирами

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На Полтавщині на трасі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус з пасажирами. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося сьогодні, 9 лютого близько 14.00 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу міста Гребінка.









Водій Opel врізався у Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії мікроавтобус, який їхав у напрямку Києва, опинився у кюветі та перекинувся. В салоні маршрутки було 10 пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав.





На водія Opel склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження майна.