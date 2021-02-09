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Як «суворі кременчуцькі маршрутки» розчищають сніг

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 843 Коментарів: 1

 

Для боротьби із сніговою стихією використали техніку, яка була під рукою

Поблизу села Садки Кременчуцького району для боротьби із сніговою стихією люди використали техніку, яка була під рукою. Про це повідомив у фейсбуці заступник міського голови Кременчука з житлово-комунального господарства Іван Москалик.


- Ось такі винахідливі та відповідальні люди, під час снігових опадів, долучаються до розчищення прилеглих територій та під’їзних шляхів! Кременчук-Садки, 9 лютого 2021 року, - написав Іван Москалик на своїй сторінці у фейсбуці.
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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Іван Москалик
Теги: сніг маршрутка

Коментарі: 1

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Туся:
Сьогодні, 12:01

 Все це пройде. а кременчужан насамперед цікавить факт отриманих платіжок за ком. послуги!! Чому не пишите ніякий матеріал стосовно цього??? краще опублікувати про шахи, а ніж про саме наболівше сьогоднішнє! я мешкаю у 2кімн. 3 чоловіка. 3300. Мене дратують наші коментатори, які кричать, що треба було не вибирати Зеленського , а проголосувати за Порошенка, і навпаки! Та як на мене, то і Янукович, і Порошенко, і зеленський, усі негідні цього звання!  В кожного  з них політика на знищення економіки та й свого  народу!!! 

[Матеріал на підході - ось-ось буде. Адміністрація]


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