Як «суворі кременчуцькі маршрутки» розчищають сніг

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 843 Коментарів: 1

Для боротьби із сніговою стихією використали техніку, яка була під рукою

Поблизу села Садки Кременчуцького району для боротьби із сніговою стихією люди використали техніку, яка була під рукою. Про це повідомив у фейсбуці заступник міського голови Кременчука з житлово-комунального господарства Іван Москалик.





- Ось такі винахідливі та відповідальні люди, під час снігових опадів, долучаються до розчищення прилеглих територій та під’їзних шляхів! Кременчук-Садки, 9 лютого 2021 року, - написав Іван Москалик на своїй сторінці у фейсбуці.