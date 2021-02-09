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На Полтавській трасі ВАЗ злетів у кювет

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 359

 

У ДТП ніхто не постраждав

На Полтавській трасі ВАЗ злетів у кювет. Як повідомляють у соцмережах, це сталося за 5 км від Козельщини у напрямку Кременчука. У ДТП ніхто не постраждав. 


За інформацією патрульної поліції Кременчука, на місце правоохоронців не викликали. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug
Теги: дтп аварія кювет

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