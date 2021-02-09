У битві в Кременчуці зійшлися шахісти

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 388

6-7 лютого в СК та палаці «Нафтохімік» відбувся кваліфікаційний турнір з шахів з нормою 3-го розряду. Як розповів тренер з шахів Андрій Зазуляк, маємо 4 виконання нормативу.





Золото турніру завоював Максим Моспаненко (7 з 8 очок) – блискучий результат. Далі двоє учасників набрали однакову кількість очків. За додатковими показниками наступні місця такі: 2 місце – Георгій Захарченко (6 з 8 очок), а 3 місце – Гордій Бруслиновський (6 з 8). На 4 місці та кращий результат серед дівчат – Поліна Шуліка (6 з 8 очок).





Ще в змаганні відзначені додатково найюніші учасники, а саме 2012 року народження і молодші:

1 місце – Тихон Клюсенко (4 очки, який лише минулого тижня виконав норматив 4 розряду);

2 місце – Данило Чимертан (3.5 очки);

3 місце – Поліна Бондаренко (3 очки).

Із серії турнірів кременчуцької шахової весни відбувся другий турнір з нормою 3-го розряду, організований спортивним клубом «Нафтохімік». З 18 учасників третій розряд отримали: Максим Моспаненко, Григорій Захарченко, Гордій Бруслиновський та Поліна Шуліка.





Попереду ще два кваліфікаційні турніри з нормою 2-го та 1-го розрядів. Завершиться серія грандіозним березневим мегатурніром «Кубок Дніпровської Рив’єри 2021», який проведе у березні Федерація шахів Кременчука спільно з житловим комплексом «Дніпровська Рив’єра».



