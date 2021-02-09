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Надзвичайні новини

На Полтавщині затримали учасника банди, який вимагав гроші за перереєтрацію техніки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 705

 

Правоохоронці встановлюють спільників чоловіка

На Полтавщині затримали учасника злочинного угрупування, який вимагав гроші за перереєтрацію техніки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. 


«Учасник злочинної схеми, який, діючи у змові зі службовими особами органу державної влади, вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 14 тисяч гривень від громадянина за сприяння у проведенні перереєстрації сільськогосподарської техніки», - заявив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.


У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища за попередньою змовою групою осіб). 


Спільників затриманого розшукують. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: вимагання хабар

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