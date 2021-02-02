Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 2 141 українців, на Полтавщині – у 32

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 0

 

Одужало за добу 2 697 осіб

2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1020 осіб;
  • летальних випадків –47;
  • одужало – 2 697 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).


За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 246 990 осіб;
  • одужало – 1 075 743 осіб;
  • летальних випадків – 23 644;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.


Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • Київ – 88 випадків;
  • Вінницька область – 123 випадки;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 156 випадків;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 176 випадків;
  • Закарпатська область – 133 випадки;
  • Запорізька область – 59 випадків;
  • Івано-Франківська область – 398 випадків;
  • Київська область – 97 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 119 випадків;
  • Миколаївська область – 115 випадків;
  • Одеська область – 61 випадок;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 45 випадків;
  • Сумська область – 54 випадки;
  • Тернопільська область – 74 випадки;
  • Харківська область – 35 випадків;
  • Херсонська область – 19 випадків;
  • Хмельницька область – 24 випадки;
  • Черкаська область – 53 випадки;
  • Чернівецька область – 143 випадки;
  • Чернігівська область – 46 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 000 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 40 333 (+11) жителі області, продовжують лікування 2 747 людей, зокрема 87 дітей. Всього зареєстровано 920 летальних випадків.


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 32.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 16 992 (+19),
  • Кременчук – 5 699 (+5),
  • Горішні Плавні – 2 239,
  • Полтавський район – 1 801 (+3),
  • Миргород – 1 684,
  • Лубни – 1 365,
  • Лохвицький район – 1 131,
  • Зіньківський район – 1 016,
  • Карлівський район – 897,
  • Пирятинський район – 793,
  • Котелевський район – 776,
  • Новосанжарський район – 746 (+4),
  • Глобинський район – 698,
  • Кременчуцький район – 684 (+1),
  • Диканський район – 637,
  • Миргородський район – 613,
  • Шишацький район – 605,
  • Хорольський район – 569,
  • Кобеляцький район – 566,
  • Гадяч – 522,
  • Решетилівський район – 522,
  • Машівський район – 459,
  • Чутівський район – 441,
  • Семенівський район – 430,
  • Великобагачанський район – 416,
  • Козельщинський район – 345,
  • Гадяцький район – 321,
  • Лубенський район – 306,
  • Гребінківський район – 253,
  • Оржицький район – 251,
  • Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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