За добу COVID-19 виявили у 2 141 українців, на Полтавщині – у 32

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2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1020 осіб;

летальних випадків –47;

одужало – 2 697 осіб;

здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 246 990 осіб;

одужало – 1 075 743 осіб;

летальних випадків – 23 644;

проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.



Кількість захворювань у регіонах за добу:

Київ – 88 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 156 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 176 випадків;

Закарпатська область – 133 випадки;

Запорізька область – 59 випадків;

Івано-Франківська область – 398 випадків;

Київська область – 97 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 119 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 61 випадок;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 45 випадків;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 74 випадки;

Харківська область – 35 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 24 випадки;

Черкаська область – 53 випадки;

Чернівецька область – 143 випадки;

Чернігівська область – 46 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 000 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 40 333 (+11) жителі області, продовжують лікування 2 747 людей, зокрема 87 дітей. Всього зареєстровано 920 летальних випадків.



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 32.



Географія поширення інфекції:

Полтава – 16 992 (+19),

Кременчук – 5 699 (+5),

Горішні Плавні – 2 239,

Полтавський район – 1 801 (+3),

Миргород – 1 684,

Лубни – 1 365,

Лохвицький район – 1 131,

Зіньківський район – 1 016,

Карлівський район – 897,

Пирятинський район – 793,

Котелевський район – 776,

Новосанжарський район – 746 (+4),

Глобинський район – 698,

Кременчуцький район – 684 (+1),

Диканський район – 637,

Миргородський район – 613,

Шишацький район – 605,

Хорольський район – 569,

Кобеляцький район – 566,

Гадяч – 522,

Решетилівський район – 522,

Машівський район – 459,

Чутівський район – 441,

Семенівський район – 430,

Великобагачанський район – 416,

Козельщинський район – 345,

Гадяцький район – 321,

Лубенський район – 306,

Гребінківський район – 253,

Оржицький район – 251,

Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.



