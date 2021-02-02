За добу COVID-19 виявили у 2 141 українців, на Полтавщині – у 32

Одужало за добу 2 697 осіб
2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1020 осіб;
- летальних випадків –47;
- одужало – 2 697 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 246 990 осіб;
- одужало – 1 075 743 осіб;
- летальних випадків – 23 644;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- Київ – 88 випадків;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 156 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 176 випадків;
- Закарпатська область – 133 випадки;
- Запорізька область – 59 випадків;
- Івано-Франківська область – 398 випадків;
- Київська область – 97 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 119 випадків;
- Миколаївська область – 115 випадків;
- Одеська область – 61 випадок;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 45 випадків;
- Сумська область – 54 випадки;
- Тернопільська область – 74 випадки;
- Харківська область – 35 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 24 випадки;
- Черкаська область – 53 випадки;
- Чернівецька область – 143 випадки;
- Чернігівська область – 46 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 000 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 40 333 (+11) жителі області, продовжують лікування 2 747 людей, зокрема 87 дітей. Всього зареєстровано 920 летальних випадків.
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 32.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 16 992 (+19),
- Кременчук – 5 699 (+5),
- Горішні Плавні – 2 239,
- Полтавський район – 1 801 (+3),
- Миргород – 1 684,
- Лубни – 1 365,
- Лохвицький район – 1 131,
- Зіньківський район – 1 016,
- Карлівський район – 897,
- Пирятинський район – 793,
- Котелевський район – 776,
- Новосанжарський район – 746 (+4),
- Глобинський район – 698,
- Кременчуцький район – 684 (+1),
- Диканський район – 637,
- Миргородський район – 613,
- Шишацький район – 605,
- Хорольський район – 569,
- Кобеляцький район – 566,
- Гадяч – 522,
- Решетилівський район – 522,
- Машівський район – 459,
- Чутівський район – 441,
- Семенівський район – 430,
- Великобагачанський район – 416,
- Козельщинський район – 345,
- Гадяцький район – 321,
- Лубенський район – 306,
- Гребінківський район – 253,
- Оржицький район – 251,
- Чорнухинський район – 223.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.