На Полтавщині чоловік підрізав знайомого. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося у Гребінці.
51-річного постраждалого з ножовим пораненням у живіт знайшли у власному будинку. Чоловіка госпіталізували. Нападника знайшли та затримали. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець.
Правоохоронці встановили, що напередодні чоловіки разом відпочивали та посварилися. Сварка скінчилася ножовим пораненням.
У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами.