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На Полтавщині чоловік підрізав знайомого

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 140

 

Зловмисника затримали

На Полтавщині чоловік підрізав знайомого. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося у Гребінці. 


51-річного постраждалого з ножовим пораненням у живіт знайшли у власному будинку. Чоловіка госпіталізували. Нападника знайшли та затримали. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. 


Правоохоронці встановили, що напередодні чоловіки разом відпочивали та посварилися. Сварка скінчилася ножовим пораненням. 


У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: ножове поранення тілесні ушкодження ніж

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