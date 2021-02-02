На Полтавщині чоловік підрізав знайомого

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 140

На Полтавщині чоловік підрізав знайомого. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося у Гребінці.





51-річного постраждалого з ножовим пораненням у живіт знайшли у власному будинку. Чоловіка госпіталізували. Нападника знайшли та затримали. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець.





Правоохоронці встановили, що напередодні чоловіки разом відпочивали та посварилися. Сварка скінчилася ножовим пораненням.





У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами.