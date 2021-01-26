15 лютого у Кременчуці вшанують пам'ять учасників бойових дій на території інших держав

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 94

15 лютого у День вшанування учасників бойових дій на території інших держав кременчужани зберуться у парку Воїнів-інтернаціоналістів, щоб вклонитися пам’яті земляків, які загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку.





Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, у цей день кременчужани покладуть квіти пам’яті до підніжжя меморіалу «На афганській стежині» та стел на Алеї героїв у парку Воїнів-інтернаціоналістів, а також до могил наших земляків, які загинули під час війни в Афганістані.





Меморіальний захід запланований на 10.00.