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15 лютого у Кременчуці вшанують пам'ять учасників бойових дій на території інших держав

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 94

  

Меморіальний захід запланований на 10.00

15 лютого у День вшанування учасників бойових дій на території інших держав кременчужани зберуться у парку Воїнів-інтернаціоналістів, щоб вклонитися пам’яті земляків, які загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку.


Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, у цей день кременчужани покладуть квіти пам’яті до підніжжя меморіалу «На афганській стежині» та стел на Алеї героїв у парку Воїнів-інтернаціоналістів, а також до могил наших земляків, які загинули під час війни в Афганістані.


Меморіальний захід запланований на 10.00.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: мемориал парк Воинов-Интернационалистов

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