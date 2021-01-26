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Полтавщина, Благодійність

Полтавські медики отримали експрес-тести на коронавірус

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 223 Коментарів: 1

 

У 2020 році Ferrexpo витратила на допомогу медикам 55 млн грн

1 лютого чергову партію допомоги від Ferrexpo отримав колектив оновленого Полтавського обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру, йдеться у відео від ФК «Ворскла». Медики отримали 900 експрес-тестів на коронавірус на 300 тис. грн.


- Ferrexpo в рамках виконання своїх зобов’язань із соціально-корпоративної діяльності включилася в роботу із забезпечення різних медичних закладів спеціальним обладнанням та засобами індивідуального захисту. У 2020 році компанією на такі цілі витрачено 55 мільйонів гривень. Всі ви пам’ятаєте, коли ми привозили апарати ШВЛ, хірургічні столи та світильники до них, інше обладнання. Ми завжди чуємо медиків, які звертаються до нас за допомогою, і намагаємось максимально швидко забезпечувати ці потреби, - розповів директор благодійного фонду Полтавського ГЗК Вячеслав Мінязєв.


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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo

Коментарі: 1

509
mangust-1:
Сьогодні, 08:04

Намагання "відкупитися" від шкоди,яку завдають екології Полтавщини підприємства Феррекспо-це добре.Але допомогу медзакладам і шкоду від вказаних виробництв не можна порівнювати.

Тому що шкода в тисячі разів більше.


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