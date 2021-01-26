Полтавські медики отримали експрес-тести на коронавірус

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1 лютого чергову партію допомоги від Ferrexpo отримав колектив оновленого Полтавського обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру, йдеться у відео від ФК «Ворскла». Медики отримали 900 експрес-тестів на коронавірус на 300 тис. грн.





- Ferrexpo в рамках виконання своїх зобов’язань із соціально-корпоративної діяльності включилася в роботу із забезпечення різних медичних закладів спеціальним обладнанням та засобами індивідуального захисту. У 2020 році компанією на такі цілі витрачено 55 мільйонів гривень. Всі ви пам’ятаєте, коли ми привозили апарати ШВЛ, хірургічні столи та світильники до них, інше обладнання. Ми завжди чуємо медиків, які звертаються до нас за допомогою, і намагаємось максимально швидко забезпечувати ці потреби, - розповів директор благодійного фонду Полтавського ГЗК Вячеслав Мінязєв.



