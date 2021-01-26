Сніжний Кременчук: а у вас вже все розчистили?

У ніч на 1 лютого на Полтавщину прийшов черговий циклон, який приніс сніг. Ледь помітний снігопад продовжується у Кременчуці досі.
Наш фотографЪ пройшовся вулицями та зробив декілька «сніжних» знімків. Якщо що, то синоптики обіцяють, що вже післяобід сніг зміниться дощем.
Пресслужба мерії відзвітувалась, що комунальники з самого ранку розчищають від снігу міські автошляхи, тротуари, зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи, території біля лікувальних та навчальних закладів, прибудинкові території.
Натомість автомобілісти скаржаться на те, що шляхи подекуди непроїзні. У місті зранку зафіксували щонайменше п'ять ДТП.
Подекуди зранку дороги були не чищені навіть у центрі. Так, на Троїцькій близько дев'ятої ранку розчистили праву смугу, лівої техніка ще не дісталася. Проте снігоприбиральники, за нашими спостереженнями, активізувалися ближче до 10-ї години.