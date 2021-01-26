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Кременчук, Фотоколекція, ТЪ у темі

Сніжний Кременчук: а у вас вже все розчистили?

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 661 Коментарів: 6

 

Знову зима;)
Фото: Артем Коваленко

У ніч на 1 лютого на Полтавщину прийшов черговий циклон, який приніс сніг. Ледь помітний снігопад продовжується у Кременчуці досі.

Наш фотографЪ пройшовся вулицями та зробив декілька «сніжних» знімків. Якщо що, то синоптики обіцяють, що вже післяобід сніг зміниться дощем.


Пресслужба мерії відзвітувалась, що комунальники з самого ранку розчищають від снігу міські автошляхи, тротуари, зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи, території біля лікувальних та навчальних закладів, прибудинкові території.


Натомість автомобілісти скаржаться на те, що шляхи подекуди непроїзні. У місті зранку зафіксували щонайменше п'ять ДТП. 


- Їхав з Молодіжного зранку, десь на початку восьмої години. Посипаний був лише пивзаводівський міст, дорога з Молодіжного просто укатана, - розповів ТЪ таксист. 


Подекуди зранку дороги були не чищені навіть у центрі. Так, на Троїцькій близько дев'ятої ранку розчистили праву смугу, лівої техніка ще не дісталася. Проте снігоприбиральники, за нашими спостереженнями, активізувалися ближче до 10-ї години. 

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Автор: ТелеграфЪ Фото: Артем Коваленко
Теги: снігопад комунальники

А у вас дороги/тротуари вже розчистили?

Коментарі: 6

200
1
romix:
Сьогодні, 10:41

Наш молодой мэр и его старая команда в этом году совсем забили на расчистку улиц от снега


17 1
93
belka2:
Сьогодні, 11:13

Так зачистили сіллю , що вже прийшов кінець епохі асфальту.


8 1
25
Natali_nata:
Сьогодні, 12:35

Да ладно, город очень быстро разчистили, хотя снегопад был сильный. Техники хватило на весь город.....у нас дворники с 6 утра снег выгребали, спасибо им большое за работу!!!!


1 8
42
Марина Василенко:
Сьогодні, 12:38

Снег шёл без остановки, то не удивительно, что есть возмущения по поводу чистки, ведь у работников не тысячу рук, что бы везде делать всё одновременно.


2 8
74
Олег Чуба:
Сьогодні, 12:39

У меня расчистили и не один раз.


1 8
432
Туся:
Сьогодні, 13:46

 я вийшла о 6 ранку, а наша двірничка вже в треттє поробила стежки. стоїть жінка мокра, знесилена. І ще на неї виступати? І таких двірників зовсім не багато, і зарплата мінімалка, яку ще й затримують. так, що немає чого нарікати на комунальників.


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