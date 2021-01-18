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Кременчук, Споживач, Політика

Активісти прийшли до мерії Кременчука з вимогою скасувати підвищені тарифи на тепло

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 1 527 Коментарів: 7

 

Натомість мер Малецький перекладає відповідальність за тарифи на прем'єра Шмигаля

Сьогодні, 25 січня, напередодні сесії Кременчуцької міськради, активісти прийшли до мера Віталія Малецького з приводу проєкту рішення сесії про тарифи. Нагадаємо, на сесію підготовлений проєкт рішення про звернення до Президента, прем'єра, НКРЕКП щодо тарифів. Нагадаємо, у проєкті, який підготувала мерія, є вимога знизити ціну на газ до 5 гривень; повернення пільгового тарифу на електроенергію.


 


Натомість мітингувальники нагадали міському голові, що тарифи на теплопостачання затверджує не НКРЕКП, а місцева влада — і вимагали скасувати рішення виконкому від 24.12.20 року про підвищення тарифів КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ з першого січня 2021 року. Тарифи були підвищені ще до того, як ціна на газ піднялася до рівня більше 6 гривень.


Мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що на сесію за основу буде винесений проєкт, який обговорювався на комісіях (а він не передбачає зниження тарифів на тепло). Проте запропонував активістам вносити свої пропозиції — їх голосуватимуть як поправки. І чи пройдуть ці пропозиції, залежить від голосування депутатів.


Натомість мер покладає відповідальність за тарифи на тепло на прем'єра Дениса Шмигаля і заявляє, що нинішня ціна 6,99 грн, яку зафіксував уряд - завищена.




- Ми порахували, що для нас, для економіки, ціна газу 5 гривень ще підйомна. Більше ми не потягнемо, - заявив міський голова.

 

- Ви виконали лише третину наших вимог... Наша основна вимога — скасувати рішення про підвищення тарифів на тепло, - заявила ексдепутатка міськради Оксана Піддубна, сказавши, що мери в Асоціації міст домовилися про не підвищення тарифів на тепло.



 
Натомість Віталій Малецький сказав, що його не запрошували на нараду в Асоціації міст України. І знову звернув розмову на газову ціну.


- На нас поклали відповідальність встановлювати ціни на тепло. Тільки забули додати, що 70% на тепло — це витрати газу. І ціну на газ встановлює саме пан Шмигаль, НКРЕП, - заявив Малецький.


Його позиція Малецького — повернути регулювання цін на газ, і тоді, за його словами, «Теплоенерго» зможе працювати і не підвищувати ціну на тепло.


Натомість зараз мер не збирається скасовувати рішення виконкому про підвищення тарифів на тепло.


- Не можна скасувати рішення виконкому, бо воно підтверджене розрахунками. Воно правильне, все, - заявив Малецький.


Натомість майже 44 млн грн — заборгованість споживачів за теплопостачання перед «Теплоенерго». За словами Малецького, скасувати рішення виконкому - означає загнати підприємство у збитки. Проте чим вищий тариф — тим більші ростуть борги...


Активісти заявили про намір зібратися знову біля мерії на мітинг перед сесією, яка відбудеться 26 січня, о 10.00. 


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Автор: Татьяна Донченко Джерело відео: сторінка Оксани Піддубної у фейсбуку
Теги: тарифи Малецький Теплоенерго КремТЕЦ звернення

Коментарі: 7

447
Кавоман:
Сьогодні, 10:30

Тю. Та треба просто зателефонувати Капліну. Він знає як знизити ціну на газ у 4 рази. А якщо він поза зоною, тоді треба набрати бабу Юлю, вона у 2 рази точно допоможе знизити.


23 4
188
wtf100500:
Сьогодні, 10:30

Наверное эта дичь с тарифами и общей ситуацией в стране не закончится никогда. Постоянно какие то качели.


13 0
73
Олег Чуба:
Сьогодні, 11:18

Тарифы по всей стране очень высокие - думаю, что правительство нашей страны примут меры и тарифы снизят.


1 31
56
Александр Кириленко:
Сьогодні, 11:25

наша власть за город, надеюсь Зеленский сделает так же и тарифы понизят.


1 31
24
Natali_nata:
Сьогодні, 11:40

Вся Украина митингует, не только у нас такая ситуация. А все потому что из за Зеленского цены на продукты и коммуналку просто космические.  


4 12
651
evil:
Сьогодні, 11:43

По моему субъективному мнению, бессмысленная затея и пустая трата времени. Для достижения цели нужно методично и прицельно бить в самые "больные" места человека, по нелепому стечению обстоятельств находящегося в данный момент в кресле президента Украины. А самая "болезненная" тема для квартального недоразумения это "студия квартала 95". 

27 января в столице состоятся сьемки "Лиги смеха". Вот если бы несколько тысяч человек с оцеплением сорвали это мероприятие, нанесли финансовый и репутационный урон детищу зеленского, это возымело бы максимальный результат. Только полная блокировка деятельности всех развлекательных продуктов от "студии квартал 95" хоть немного приземлит неадекватного писюаниста на ***... Реально приземлит. С реальными достигнутыми результатами.

Я принципиально не против того, чтобы какие либо активисты кошмарили Малецкого и все его  фиолетовое гранатовое кодло, но эти действия  не возымеют желаемого результата и резонанса.

Хотите добиться справедливости? Бейте по кварталу!


12 3
447
Кавоман:
Сьогодні, 13:08

Цитата: evil

Только полная блокировка деятельности всех развлекательных продуктов от "студии квартал 95" хоть немного приземлит неадекватного писюаниста на ***... Реально приземлит. С реальными достигнутыми результатами.

 

Навряд чи. Зешобла вийшла на такий рівень дерібану, що їм дохід від квартала - то так, на дрібнички.


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