Активісти прийшли до мерії Кременчука з вимогою скасувати підвищені тарифи на тепло

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 1 527 Коментарів: 7

Сьогодні, 25 січня, напередодні сесії Кременчуцької міськради, активісти прийшли до мера Віталія Малецького з приводу проєкту рішення сесії про тарифи. Нагадаємо, на сесію підготовлений проєкт рішення про звернення до Президента, прем'єра, НКРЕКП щодо тарифів. Нагадаємо, у проєкті, який підготувала мерія, є вимога знизити ціну на газ до 5 гривень; повернення пільгового тарифу на електроенергію.







Натомість мітингувальники нагадали міському голові, що тарифи на теплопостачання затверджує не НКРЕКП, а місцева влада — і вимагали скасувати рішення виконкому від 24.12.20 року про підвищення тарифів КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ з першого січня 2021 року. Тарифи були підвищені ще до того, як ціна на газ піднялася до рівня більше 6 гривень.



Мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що на сесію за основу буде винесений проєкт, який обговорювався на комісіях (а він не передбачає зниження тарифів на тепло). Проте запропонував активістам вносити свої пропозиції — їх голосуватимуть як поправки. І чи пройдуть ці пропозиції, залежить від голосування депутатів.





Натомість мер покладає відповідальність за тарифи на тепло на прем'єра Дениса Шмигаля і заявляє, що нинішня ціна 6,99 грн, яку зафіксував уряд - завищена.













- Ми порахували, що для нас, для економіки, ціна газу 5 гривень ще підйомна. Більше ми не потягнемо, - заявив міський голова.

- Ви виконали лише третину наших вимог... Наша основна вимога — скасувати рішення про підвищення тарифів на тепло, - заявила ексдепутатка міськради Оксана Піддубна, сказавши, що мери в Асоціації міст домовилися про не підвищення тарифів на тепло.











Натомість Віталій Малецький сказав, що його не запрошували на нараду в Асоціації міст України. І знову звернув розмову на газову ціну.





- На нас поклали відповідальність встановлювати ціни на тепло. Тільки забули додати, що 70% на тепло — це витрати газу. І ціну на газ встановлює саме пан Шмигаль, НКРЕП, - заявив Малецький.





Його позиція Малецького — повернути регулювання цін на газ, і тоді, за його словами, «Теплоенерго» зможе працювати і не підвищувати ціну на тепло.





Натомість зараз мер не збирається скасовувати рішення виконкому про підвищення тарифів на тепло.





- Не можна скасувати рішення виконкому, бо воно підтверджене розрахунками. Воно правильне, все, - заявив Малецький.





Натомість майже 44 млн грн — заборгованість споживачів за теплопостачання перед «Теплоенерго». За словами Малецького, скасувати рішення виконкому - означає загнати підприємство у збитки. Проте чим вищий тариф — тим більші ростуть борги...





Активісти заявили про намір зібратися знову біля мерії на мітинг перед сесією, яка відбудеться 26 січня, о 10.00.



