За добу COVID-19 виявили у 4 928 українців, на Полтавщині – у 199

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 199

4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.



Також за минулу добу:



▪️ госпіталізовано – 1 862 особи;

▪️ летальних випадків – 116;

▪️ одужало – 13 138 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу – 40 144 (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).



За весь час пандемії в Україні:



▪️ захворіло – 1 187 897 осіб;

▪️ одужало – 942 107 осіб;

▪️ летальних випадків – 21 778;

▪️ проведено ПЛР-тестувань – 6 080 495.





Кількість захворювань у регіонах за добу:



▪️ м. Київ – 536 випадків;

▪️ Вінницька область – 178 випадків;

▪️ Волинська область – 119 випадків;

▪️ Дніпропетровська область – 342 випадки;

▪️ Донецька область – 193 випадки;

▪️ Житомирська область – 141 випадок;

▪️ Закарпатська область – 160 випадків;

▪️ Запорізька область – 339 випадків;

▪️ Івано-Франківська область – 248 випадків;

▪️ Київська область – 258 випадків;

▪️ Кіровоградська область – 50 випадків;

▪️ Луганська область – 42 випадки;

▪️ Львівська область – 351 випадок;

▪️ Миколаївська область – 215 випадків;

▪️ Одеська область – 222 випадки;

▪️ Полтавська область – 199 випадків;

▪️ Рівненська область – 207 випадків;

▪️ Сумська область – 89 випадків;

▪️ Тернопільська область – 133 випадки;

▪️ Харківська область – 325 випадків;

▪️ Херсонська область – 97 випадків;

▪️ Хмельницька область – 105 випадків;

▪️ Черкаська область – 161 випадок;

▪️ Чернівецька область – 163 випадки;

▪️ Чернігівська область – 55 випадків.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 179 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 36 702 (+873) жителі області, продовжує лікування 4 621 людина, зокрема 117 дітей.

Всього зареєстровано 856 летальних випадків, нових – 2 (Миргород – 2). За минулу добу зареєстровано нових випадків – 199.

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):