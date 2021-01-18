Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
Хворі:
Україна271651
Кременчук910
Одужало:
Україна871196
Кременчук4411
Померло:
Україна20869
Кременчук152
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 4 928 українців, на Полтавщині – у 199

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 199

 

Одужало за добу 13 138 пацієнтів

4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.


Також за минулу добу:


▪️ госпіталізовано – 1 862 особи;
▪️ летальних випадків – 116;
▪️ одужало – 13 138 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу – 40 144 (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).


За весь час пандемії в Україні:


▪️ захворіло – 1 187 897 осіб;
▪️ одужало – 942 107 осіб;
▪️ летальних випадків – 21 778;
▪️ проведено ПЛР-тестувань – 6 080 495.


Кількість захворювань у регіонах за добу:


▪️ м. Київ – 536 випадків;
▪️ Вінницька область – 178 випадків;
▪️ Волинська область – 119 випадків;
▪️ Дніпропетровська область – 342 випадки;
▪️ Донецька область – 193 випадки;
▪️ Житомирська область – 141 випадок;
▪️ Закарпатська область – 160 випадків;
▪️ Запорізька область – 339 випадків;
▪️ Івано-Франківська область – 248 випадків;
▪️ Київська область – 258 випадків;
▪️ Кіровоградська область – 50 випадків;
▪️ Луганська область – 42 випадки;
▪️ Львівська область – 351 випадок;
▪️ Миколаївська область – 215 випадків;
▪️ Одеська область – 222 випадки;
▪️ Полтавська область – 199 випадків;
▪️ Рівненська область – 207 випадків;
▪️ Сумська область – 89 випадків;
▪️ Тернопільська область – 133 випадки;
▪️ Харківська область – 325 випадків;
▪️ Херсонська область – 97 випадків;
▪️ Хмельницька область – 105 випадків;
▪️ Черкаська область – 161 випадок;
▪️ Чернівецька область – 163 випадки;
▪️ Чернігівська область – 55 випадків.


 


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 179 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 36 702 (+873) жителі області, продовжує лікування 4 621 людина, зокрема 117 дітей.
Всього зареєстровано 856 летальних випадків, нових – 2 (Миргород – 2). За минулу добу зареєстровано нових випадків – 199.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
▪️ Полтава – 16 436 (+55),
▪️ Кременчук – 5 600 (+9),
▪️ Горішні Плавні – 2 136 (+22),
▪️ Полтавський район – 1 702 (+13),
▪️ Миргород – 1 637 (+15),
▪️ Лубни – 1 289 (+6),
▪️ Лохвицький район – 1091,
▪️ Зіньківський район – 970 (+14) ,
▪️ Пирятинський район – 778,
▪️ Котелевський район – 772 (+4),
▪️ Карлівський район – 696 (+21),
▪️ Новосанжарський район – 693 (+13),
▪️ Глобинський район – 687,
▪️ Кременчуцький район – 673,
▪️ Диканський район – 622 (+4),
▪️ Миргородський район – 589 (+6),
▪️ Шишацький район – 576 (+1),
▪️ Хорольський район – 543 (+2),
▪️ Кобеляцький район – 533 (+1),
▪️ Решетилівський район – 501 (+3),
▪️ Гадяч – 496 (+5),
▪️ Семенівський район – 413 (+4),
▪️ Великобагачанський район – 395 (уточнено),
▪️ Машівський район – 387,
▪️ Чутівський район – 349,
▪️ Козельщинський район – 326,
▪️ Гадяцький район – 301 (+2),
▪️ Лубенський район – 290,
▪️ Гребінківський район – 245,
▪️ Оржицький район – 237,
▪️ Чорнухинський район – 216.
 
0
Автор: Юлия Волынская
Теги: коронавірус статистика
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх