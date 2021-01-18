За добу COVID-19 виявили у 4 928 українців, на Полтавщині – у 199

4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.
Також за минулу добу:
▪️ госпіталізовано – 1 862 особи;
▪️ летальних випадків – 116;
▪️ одужало – 13 138 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу – 40 144 (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).
За весь час пандемії в Україні:
▪️ захворіло – 1 187 897 осіб;
▪️ одужало – 942 107 осіб;
▪️ летальних випадків – 21 778;
▪️ проведено ПЛР-тестувань – 6 080 495.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
▪️ м. Київ – 536 випадків;
▪️ Вінницька область – 178 випадків;
▪️ Волинська область – 119 випадків;
▪️ Дніпропетровська область – 342 випадки;
▪️ Донецька область – 193 випадки;
▪️ Житомирська область – 141 випадок;
▪️ Закарпатська область – 160 випадків;
▪️ Запорізька область – 339 випадків;
▪️ Івано-Франківська область – 248 випадків;
▪️ Київська область – 258 випадків;
▪️ Кіровоградська область – 50 випадків;
▪️ Луганська область – 42 випадки;
▪️ Львівська область – 351 випадок;
▪️ Миколаївська область – 215 випадків;
▪️ Одеська область – 222 випадки;
▪️ Полтавська область – 199 випадків;
▪️ Рівненська область – 207 випадків;
▪️ Сумська область – 89 випадків;
▪️ Тернопільська область – 133 випадки;
▪️ Харківська область – 325 випадків;
▪️ Херсонська область – 97 випадків;
▪️ Хмельницька область – 105 випадків;
▪️ Черкаська область – 161 випадок;
▪️ Чернівецька область – 163 випадки;
▪️ Чернігівська область – 55 випадків.