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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 215 Коментарів: 1

 

Китайським науковцям вдалося виділити з проб неушкоджені частки SARS-CoV-2, відсканувати їх і зберегти в цифровому форматі

Австрійські вчені з компанії Nanographics на основі даних колег з китайського університету Ціньхуа вперше зробили тривимірний знімок коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт компанії.


- Раніше ми візуалізували науково точні атомістичні моделі SARS-CoV-2. Тепер ми пропонуємо вам подивитися на справжній віріон SARS-CoV-2 у 3D, - йдеться у повідомленні.


Китайським науковцям вдалося виділити з проб неушкоджені частки SARS-CoV-2, відсканувати їх і зберегти в цифровому форматі.


- За допомогою наших колег з KAUST ми змогли перетворити ці скани у приголомшливі візуалізації, що відображають форму віріонів SARS-CoV-2, - додали у компанії.



Потім студія дещо відредагувала зображення, щоб зробити його кращим для сприйняття. Вчені розфарбували структуру вірусу різними кольорами. Зазначається, що віруси не мають звичного для людини кольору.


3D-зображення вірусу отримали за допомогою електронів, які не пов'язані з кольорами, які бачить людина, тому Nanographic і представила зображення у кольорах на власний розсуд.


- Ми хотіли використати різні кольори, щоб відрізнити різні частини вірусу один від одного, бо в іншому випадку вони б змішалися. Ми вибрали яскраво-рожевий колір для шипів, щоб показати, що вони є частиною вірусу, відповідальною за прикріплення до клітин-господарів та їх зараження. Інша частина вірусу показана в приглушених холодних кольорах, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Коментарі: 1

187
wtf100500:
Сьогодні, 10:12

Лучше бы китайским ребятам не удалось разработать такое дерьмо, а теперь видосики пилить. 


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