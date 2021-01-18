Вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 215 Коментарів: 1

Китайським науковцям вдалося виділити з проб неушкоджені частки SARS-CoV-2, відсканувати їх і зберегти в цифровому форматі

Австрійські вчені з компанії Nanographics на основі даних колег з китайського університету Ціньхуа вперше зробили тривимірний знімок коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт компанії .





- Раніше ми візуалізували науково точні атомістичні моделі SARS-CoV-2. Тепер ми пропонуємо вам подивитися на справжній віріон SARS-CoV-2 у 3D, - йдеться у повідомленні.





Китайським науковцям вдалося виділити з проб неушкоджені частки SARS-CoV-2, відсканувати їх і зберегти в цифровому форматі.





- За допомогою наших колег з KAUST ми змогли перетворити ці скани у приголомшливі візуалізації, що відображають форму віріонів SARS-CoV-2, - додали у компанії.









Потім студія дещо відредагувала зображення, щоб зробити його кращим для сприйняття. Вчені розфарбували структуру вірусу різними кольорами. Зазначається, що віруси не мають звичного для людини кольору.





3D-зображення вірусу отримали за допомогою електронів, які не пов'язані з кольорами, які бачить людина, тому Nanographic і представила зображення у кольорах на власний розсуд.





- Ми хотіли використати різні кольори, щоб відрізнити різні частини вірусу один від одного, бо в іншому випадку вони б змішалися. Ми вибрали яскраво-рожевий колір для шипів, щоб показати, що вони є частиною вірусу, відповідальною за прикріплення до клітин-господарів та їх зараження. Інша частина вірусу показана в приглушених холодних кольорах, - йдеться у повідомленні.