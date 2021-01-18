Вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2

Китайським науковцям вдалося виділити з проб неушкоджені частки SARS-CoV-2, відсканувати їх і зберегти в цифровому форматі
Австрійські вчені з компанії Nanographics на основі даних колег з китайського університету Ціньхуа вперше зробили тривимірний знімок коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт компанії.
Китайським науковцям вдалося виділити з проб неушкоджені частки SARS-CoV-2, відсканувати їх і зберегти в цифровому форматі.
Потім студія дещо відредагувала зображення, щоб зробити його кращим для сприйняття. Вчені розфарбували структуру вірусу різними кольорами. Зазначається, що віруси не мають звичного для людини кольору.
3D-зображення вірусу отримали за допомогою електронів, які не пов'язані з кольорами, які бачить людина, тому Nanographic і представила зображення у кольорах на власний розсуд.