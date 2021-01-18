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«Стали заручниками однієї людини»: мешканцям Першого Занасипу перекрили воду через аварію (доповнено)

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 195

 

Кременчужани бідкаються й не знають що робити

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся мешканець Першого Занасипу Руслан. Чоловік розповів, що мешканців вулиці Кучми відрізали від води через аварію у сусідів, за адресою вул. Кучми, 66. Мешканцям, які «обірвали» телефони Водоканалу, порадили відкрити люк.


- 70-річний пенсіонер-сусід відкрив люк, але ж відрами воду не начерпаєш, адже там колодязь глибиною десь метрів зо три. Водоканал приїхав, відкачав воду до мулу, але вона почала підступити з інших сторін й знову затопило. Замість того, щоб поставити заглушку у сусіда, вони перекрили воду на всій вулиці. Й ми знову сидимо без води. Так стали заручниками однієї людини, - жаліється мешканець Руслан. - Додзвонився до Водоканалу, там сказали, що дід пообіцяв до 14 години усунути недоліки. А дід нічого не збирається робити, адже в нього немає грошей. Якесь замкнуте коло. 


Чоловік зазначив, що кілька років тому у нього була подібна проблема, але тоді воду перекрили в нього, а не мешканцям цілої вулиці.


Нагадаємо, що труба на вулиці Кучми є однією з проблемних, адже періодично її прориває. Й мешканці потерпають через відсутність води.


«Другий день бігаємо з відрами»: частина Кременчука без води
Доповнено 
Працівники КП "Водоканал" перекрили воду сусіду, докопавшись до вентеля. Й оперативно подали воду до осель мешканців, які живуть на вулиці Кучми. 
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Автор: Альона Душенко Фото: читач Руслан
Теги: аварія труба вода

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