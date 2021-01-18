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Кременчук, Полтавщина

У «карантинному» 2020-му році на Полтавщині одружилося більше 5 тисяч пар

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 339

 

515 з них обрали «Шлюб за добу»

Весільний марш для двох, нечисленні гуляння та інші карантині обмеження не стали на заваді закоханим, які вирішили у 2020 році офіційно зареєструвати стосунки. На Полтавщині торік органи державної реєстрації актів цивільного стану поєднали понад 5,3
тисяч пар.


За словами начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, відповідаючи викликам сьогодення та дотримуючись всіх карантинних обмежень, фахівці юстиції минулого року продовжували надавати громадянам послуги з реєстрації шлюбу. У середньому по трьох областях на кожен день приходило по 34 весілля.


Разом з тим, не аби якою популярністю користувалася сучасна послуга Міністерства юстиції «Шлюб за добу». Зменшити час на очікування та у скорочений термін провести церемонію одруження у Полтавській області вирішили 515 пар.


Найбільше на Полтавщині одружувались у 2015 році, а найменше у 2016-му


Згідно зі статистикою, у 2015 році в області одружилося аж 11 195 пар, а вже наступного року - 7 705. У 2017-му показник доріс до 8 745 шлюбів, а у 2018-му знову скоротився на тисячу - до 7 722.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шлюб шлюб за добу

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