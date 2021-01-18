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Кременчук, Культура, Полтавщина

На Полтавщині відкрили конкурс на спорудження пам’ятника Симону Петлюрі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 406 Коментарів: 2

 

Полтавська ОДА оголосила про початок Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на спорудження в Полтаві пам’ятника Симону Петлюрі

У 2021 році виповнюється 100-річний рубіж Української революції 1917–1921 років – одного з найважливіших і найскладніших періодів в історії українського народу ХХ століття. Ця доба була вершиною національно-визвольної боротьби й відродження української нації. Саме в період подій Української революції 1917–1921 років було ініційовано створення української армії. Симон Петлюра став відданим і рішучим командувачем повстанського та визвольного руху.


Симон Петлюра очолив Директорію Української Народної Республіки та виконував обов’язки Головного отамана військ Української Народної Республіки. З метою задоволення ініціатив громадськості й відновлення історичної справедливості Полтавською обласною державною адміністрацією оголошено проведення Всеукраїнського відкритого архітектурно конкурсу на спорудження в м. Полтава пам’ятника Симону Петлюрі. 

 

Пам'ятник Симону Петлюрі планують розташувати на вул. Соборності, 67 у Полтаві. 


Конкурсну документацію та вихідні дані на проєктування учасники Конкурсу завантажують самостійно за посиланням.

 

Конкурс проводиться в один тур на безоплатній основі, без сплати реєстраційного внеску. Конкурс проводиться без обмеження кількості його учасників.

 

У Конкурсі беруть участь: фахівці, авторські колективи в галузі архітектури та скульптури (далі – учасники), які на дату його оголошення:

  • мають освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста/магістра відповідних спеціальностей (архітектор, скульптор);
  • мають досвід роботи за фахом не менше п’яти років;
  • мають досвід у проектуванні та спорудженні монументальних об’єктів.

Сам конкурс розпочнеться з 25 квітня й триватиме до 29 квітня 2021 року. Виставка з обговоренням конкурсних проектів відбудеться з 3 травня до 24 травня, та з 31 травня до 26 червня. Підсумки конкурсу будуть оголошені з 31 травня до 10 червня. 

 

Переможці Конкурсу нагороджуються грошовими преміями у розмірі:

  • І премія – 40 000 гривень (одна);
  • ІІ премія – 20 000 гривень (одна);
  • ІІІ премія – 10 000 гривень (одна).
3
Автор: Альона Душенко
Теги: Симон Петлюра памятник

Коментарі: 2

423
Туся:
Сьогодні, 14:13

це  просто дуже важливо, особливо для економіки країни.


17 4
34
ASGARD:
Сьогодні, 15:48

Цитата: Туся

це  просто дуже важливо, особливо для економіки країни.

историю надо знать , при любой економике.



 


5 10

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