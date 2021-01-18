Кременчуцька лікарня ім. О.Т. Богаєвського отримала захисні комбінезони

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 489 Коментарів: 1

Колектив Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського продовжує протистояти пандемії коронавірусу, а Біланівський ГЗК продовжує їх підтримувати.

Як повідомила пресслужба Ferrexpo, персоналу лікарні було передано близько 4 тисяч захисних костюмів (комбінезонів), застосування яких забезпечує безпеку медичного персоналу та пацієнтів, які перебувають на лікуванні. Вартість засобів захисту для лікарів і медичних працівників склала близько 900 тисяч гривень.





- Ми високо цінуємо і вдячні медикам, які вже рік як працюють у зоні високого ризику та першими зустрічають загрозу, що змінила наше звичне життя. Наша мета - забезпечити безпечні умови праці для медичного персоналу, що займається лікуванням жителів нашого регіону. Менш ніж за рік компанія Ferrexpo передала медустановам Полтавської області устаткування, інвентар, засоби індивідуального захисту та медикаменти на 55 млн гривень, з них на 13 млн гривень Кременчуцьким лікарням, - сказав Генеральний директор Беланівського ГЗК Юрій Химич.

Заступниця директора з медичної частини лікарні ім. О.Т. Богаєвського, Вікторія Виповська зазначила:





- Комбінезони, які нам сьогодні передали, призначені для захисту медичного персоналу від проникнення біологічних агентів (вірусів, бактерій, грибків і спор), запобігання передачі збудників інфекційних захворювань при роботі з інфікованими пацієнтами і в інших умовах, небезпечних для медиків, особливо зараз, коли ми всі разом протистоїмо пандемії. Ми вдячні Ferrexpo за вже третю за останній час партію допомоги.

Нагадаємо, що Кременчуцька перша міська лікарня відноситься до закладів другої хвилі пандемії, яка розрахована на 120 ліжок, де на даний момент на лікуванні знаходиться 25 осіб.





- Спостерігається невелике зниження кількості госпіталізованих, але ці пацієнти важкі, і для їх обслуговування щодня потрібно 200-300 одноразових костюмів, - додала Вікторія Виповська.

Компанія Ferrexpo постійно здійснює моніторинг ситуації з рівнем захворюваності на коронавірус у регіоні, в якому підприємства ведуть свою виробничу діяльність, і оперативно реагує на потребу медичних установ не тільки Полтавської області, а й всієї України.