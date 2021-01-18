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У ЦНАПі відновили прийом заяв на послуги у сфері реєстрації громадських формувань

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 264

 

За цими послугами до ЦНАП можуть звернутися жителі усієї Полтавщини 

У Кременчуцькому ЦНАПі відновили приймання заяв на всі послуги, які надаються Управлінням державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) (послуги із кодом 52). Про це повідомляє пресслужба ЦНАП. 


Важливо, що за цими послугами до ЦНАП можуть звернутися жителі усієї Полтавської області.


Бланки заяв та супровідних документів для замовлення послуг 52-01 – 52-40 (статут, протокол установчих зборів, відомості про керівні органи тощо) розміщені на сайті ЦНАП у відповідних вкладках до кожної послуги окремо.


Заяви приймають у головному офісі та у відділеннях ЦНАП. З адресами, маршрутами громадського транспорту та графіками роботи відділів ЦНАП можна ознайомитися за посиланням.


Як і раніше, з урахуванням карантинних вимог обслуговування замовників послуг у ЦНАП здійснюється виключно за попереднім записом на точно призначений день і час.


Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електрону чергу телефонуйте нам: 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП

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