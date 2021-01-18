На Полтавщині за 2020 рік рибоохоронні інспектори зафіксували 3,5 тис порушень на 2,3 млн грн збитків

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 407

Протягом 2020 року головні державні інспектори Полтавського рибоохоронного патруля провели 233 рибоохоронних рейдів та викрили 3 453 порушень природоохоронного законодавства, з яких 641 – грубих. Про це йдеться на сайті Полтавської ОДА.





Також склали:

1 864 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства);

116 - за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів);

5 - за ст. 85-1 КУпАП (виготовлення, збут чи зберігання заборонених знарядь лову);

по два – за ст. 86-1 КУпАП (експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням) і за ст. 188-5 КУпАП (невиконання законних розпоряджень чи приписів).

Оформлено 823 акти виявлення та вилучення безгосподарського майна.





Із загальної кількості порушень – 35 протоколів склали на користувачів (промисловиків) та видали 6 приписів для усунення недоліків, які є обов’язковими до виконання.





За 2020 рік порушники завдали збитків рибному господарству у розмірі 2 328 736 грн. Накладено 389 147 грн штрафів.





В ході проведених заходів рибпатрульні вилучили 22 020 кг риби, з яких 4 075,3 кг - на ринках. Також вилучили 1 122 од. знарядь лову та ще 1 244 од. – за актами безгосподарського майна. Загальна довжина сіток складає 79 176 метрів. Затримали 101 човен.





До судів передали 660 справ для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Ще 79 справ направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.









Значну кількість порушень викрили під час нерестової заборони





Значну кількість зафіксованих порушень викрили у березні - червні, а саме під час нерестової заборони. В цей період оформлено 595 протоків та вилучено 8 063 кг водних біоресурсів. Збитки сягнули 406 708 грн.





За цей час Полтавський рибоохоронний патруль провів низку гучних рибоохоронних рейдів. Для прикладу: за допомогою 9 сіток порушник виловив 294 кг риби на майже 150 тис грн збитків.





Інший інцидент зафіксували вранці 28 червня 2020 року в межах водойми ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» (Кременчуцьке водосховище), острів Галицький, в адмінмежах с. Липове колишнього Глобинського району. Рейдова група встановила, що правопорушник ловив рибу з дюралевого човна забороненими знаряддями – дев’ятьма мисиновими сітками (540 метрів). У сітках знаходилося 294 кг риби: лящ – 337 екз., судак – 42 екз., сазан – 10 екз., карась сріблястий – 8 екз., товстолоб – 3 екз. та окунь – 2 екз. Збитки становлять 147 258 грн. На місце скоєння правопорушення викликали слідчо–оперативну групу Глобинського відділу поліції для подальшого проведення слідчих дій.

На Кременчуцькому водосховищі браконьєри виловили 198 кг риби на майже 55 тис грн збитків





За допомогою 16 сіток порушники виловили 198 кг риби на майже 55 тис грн збитків.





Зранку 8 вересня 2020 року в ході рейду мобільна група для оперативного реагування Полтавського рибоохоронного патруля викрила грубе порушення правил рибальства.





Двоє громадян здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів з гумового човна за допомогою 16 мисинових сіток. При перевірці мобільна група виявила 198 кг риби, а саме: карась сріблястий – 634 екз., сазан – 34 екз., лящ – 17 екз., судак – 8 екз. та синець – 7 екз.





Інцидент стався на водоймі Сулинської затоки (Кременчуцьке водосховище), в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» (водна акваторія Полтавської області), яке є забороненим місцем для будь-якого рибальства протягом року, неподалік від с. Жовнине Чорнобаївського району Черкаської області.





Збитки, завдані рибному господарству України, становили 54 994 грн. Також на місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу Глобинського ВП для оформлення адміністративного матеріалу, який містить ознаки кримінального злочину. Дану подію Нацполіція внесла до ЄРДР за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом).





Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до відповідного рішення суду.









У Сулинському заказнику за допомогою чотирьох сіток порушник виловив 82 кг риби на понад 57 тис грн збитків

1 жовтня 2020 року близько 17.00 в ході рейду Полтавський рибоохоронний патруль спільно з працівниками Глобинського відділу поліції викрили грубе порушення правил рибальства: чоловік здійснював незаконний вилов риби вбрід за допомогою чотирьох капронових сіток. При перевірці рибпатрульні виявили 82 кг риби, а саме: лящ – 108 шт., карась сріблястий – 50 шт., сазан – 34 шт. та судак – 3 шт.





Інцидент стався на березі Сулинської затоки Кременчуцького водосховища, в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» неподалік від с. Шушвалівка колишнього Глобинського району. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 57 636 грн.





На місце події викликали слідчо-оперативну групу Глобинського відділу поліції, вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом). Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до рішення суду.

На Кременчуцькому водосховищі викрили порушення зі збитками понад 55 тис грн

3-го листопада 2020 року під час рейду мобільна група для оперативного реагування Полтавського рибоохоронного патруля викрила грубе порушення правил рибальства. Громадянин займався риболовлею з гумового човна за допомогою 4 мисинових сіток. У результаті незаконних дій йому вдалося впіймати близько 70 кг риби: плоскирка - 245 екз., плітка – 173 екз., судак – 55 екз., синець – 53 екз., окунь звичайний – 6 екз.





Інцидент стався на Кременчуцькому водосховищі, поблизу с. Пронозівка колишнього Глобинського району. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 55 692 грн.





На місце події викликали слідчо-оперативну групу Глобинського відділу поліції. Враховуючи значну суму нанесених рибному господарству збитків, Нацполіція внесла відомості в ЄРДР за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом). Заборонені знаряддя лову, гумовий човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до рішення суду.





Якщо ви помітили порушення — повідомляйте на всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію»: 0-800-50-52-50 або на «гарячу лінію» Полтавського рибоохоронного патруля: 068 030 2209.