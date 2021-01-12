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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Немає фінансування: зупинена робота спортшколи та будинку творчості Кременчуцького району

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 630 Коментарів: 2

 

Рішення прийняли депутати на сесії Кременчуцької районної ради

Депутати Кременчуцької районної ради на останній сесії призупинили фінансування спортивної школи та будинку дитячої та юнацької творчості з 1 січня цього року.


- Призупинити функціонування з 01.01.2021 року до моменту прийняття рішення про відновлення функціонування закладу. Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації (Оксані Семрянін) здійснити передачу майна, розміщеного в каб. 402, на баланс Кременчуцької районної ради, - мовиться у рішеннях.

 

 


За наявності коштів забезпечити координацію роботи по відновленню функціонування дитячо-юнацької спортивної школи та будинку дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради. А фінансовий відділ адміністрації має передбачити в бюджеті 2021 року кошти на утримання дитячо-юнацької спортивної школи та будинку дитячої творчості Кременчуцької районної ради.

 

«ТелеграфЪ» поцікавився у голови комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із ЗМІ, депутата Олега Шаповала, з чим пов’язане дане рішення та що буде зі спортивним відділенням.

 

- Роботу призупинили, адже фінансування в районі немає. Всі освітні заклади передають на баланс територіальних громад. Всі тренери працювали за сумісництвом й вели секцію з футболу, волейболу, легку атлетику, футзалу, гандболу й настільного тенісу (6 секцій). Також нюанси в законодавстві, які мають затвердити з середини січня, - зауважив голова профільної комісії Олег Шаповал.  
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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт будинок творчості Кременчуцька районна рада сесія бюджет

Коментарі: 2

155
evgeniys:
Сьогодні, 09:48

Даёшь больше "бесплатных" газет, еще ж станция юных техников есть, можно от туда финансы на газетку перекинуть...


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287
Хатаб:
Сьогодні, 09:54

Цитата: evgeniys

Даёшь больше "бесплатных" газет, еще ж станция юных техников есть, можно от туда финансы на газетку перекинуть...

Це район. Газету місто фінансує.


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