Немає фінансування: зупинена робота спортшколи та будинку творчості Кременчуцького району

Рішення прийняли депутати на сесії Кременчуцької районної ради
Депутати Кременчуцької районної ради на останній сесії призупинили фінансування спортивної школи та будинку дитячої та юнацької творчості з 1 січня цього року.
За наявності коштів забезпечити координацію роботи по відновленню функціонування дитячо-юнацької спортивної школи та будинку дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради. А фінансовий відділ адміністрації має передбачити в бюджеті 2021 року кошти на утримання дитячо-юнацької спортивної школи та будинку дитячої творчості Кременчуцької районної ради.
«ТелеграфЪ» поцікавився у голови комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із ЗМІ, депутата Олега Шаповала, з чим пов’язане дане рішення та що буде зі спортивним відділенням.