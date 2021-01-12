Немає фінансування: зупинена робота спортшколи та будинку творчості Кременчуцького району

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 630 Коментарів: 2

Депутати Кременчуцької районної ради на останній сесії призупинили фінансування спортивної школи та будинку дитячої та юнацької творчості з 1 січня цього року.





- Призупинити функціонування з 01.01.2021 року до моменту прийняття рішення про відновлення функціонування закладу. Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації (Оксані Семрянін) здійснити передачу майна, розміщеного в каб. 402, на баланс Кременчуцької районної ради, - мовиться у рішеннях.





За наявності коштів забезпечити координацію роботи по відновленню функціонування дитячо-юнацької спортивної школи та будинку дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради. А фінансовий відділ адміністрації має передбачити в бюджеті 2021 року кошти на утримання дитячо-юнацької спортивної школи та будинку дитячої творчості Кременчуцької районної ради.

«ТелеграфЪ» поцікавився у голови комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із ЗМІ, депутата Олега Шаповала, з чим пов’язане дане рішення та що буде зі спортивним відділенням.

- Роботу призупинили, адже фінансування в районі немає. Всі освітні заклади передають на баланс територіальних громад. Всі тренери працювали за сумісництвом й вели секцію з футболу, волейболу, легку атлетику, футзалу, гандболу й настільного тенісу (6 секцій). Також нюанси в законодавстві, які мають затвердити з середини січня, - зауважив голова профільної комісії Олег Шаповал.