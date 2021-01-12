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Кременчук, Полтавщина

Місце для селфі: на межі Полтавської, Київської та Черкаської областей хочуть встановити 9-метрову стелу

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 682 Коментарів: 1

 

Ширина стели передбачається у 10-15 метрів

На межі Київської, Полтавської та Черкаської областей планують встановити стелу, висота якої становитиме від 7-9 метрів, ширина – від 10 до 15. Про це повідомила народна депутатка Анастасія Ляшенко на своїй сторінці в фейсбуці.


- Провели робочу зустріч щодо встановлення стели на межі перетину Київської, Полтавської та Черкаської областей. Це місце обов’язково має бути туристично-привабливим і може бути зазначене, як місце першої зупинки в туристичній подорожі на маршруті у напрямку з Києва до Полтави й далі, – йдеться у повідомленні.


Крім самого знака планують зробити з’їзд з острівцем безпеки в межах 20-ти метрів з облаштуванням місць для паркування автотранспорту, туристичних автобусів, місць для відпочинку.


- Звичайно, проведена велика аналітична робота з визначення фотозон, адже вирішили, що стела слугуватиме місцем, де можна зачекінитися. Розглянули також різні види мощення для пішохідної частини та автотранспорту з безбар‘єрним в’їздом для можливості заїзду маломобільних груп населення. Тобто робота триває не лише в дизайнерській частині, а і з врахуванням усіх тих нормативних вимог, які діють сьогодні при виконанні таких робіт, – зазначила Анастасія Ляшенко.


Депутатка додала, що багато елементів стели будуть підсвічені, що надасть привабливості в нічний час.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтавщина селфі

Коментарі: 1

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evil:
Сьогодні, 10:00

Ну наконец-то! Это именно то что нам нужно! Как долго все мы этого ждали! Не понимаю, как мы раньше без этого обходились. Все бабушки с мизерной пенсией плачут от умиления. Врачи и учителя готовы отказаться от всех доплат ради стеллы. Наконец-то! Именно сейчас самое подходящее время для этой херни! Ах, какой монументализм и масштаб: только вдумайтесь, ширина 15 метров, высота 9! Пока не поздно, подумайте, может лучше сделать 150х90 метров? Ну чтобы из Космоса было видно?

Та чтоб эта Ляшенко всралась вместе со своей стеллой, и с теми, кто ее выбирал! Глумление над населением высшей степени! Будем с голой сракой, без вакцинирования, без социальной защиты, с неадекватными тарифами, но спишем миллионы на стеллу! Дибилы!


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