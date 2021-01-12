Місце для селфі: на межі Полтавської, Київської та Черкаської областей хочуть встановити 9-метрову стелу

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 682 Коментарів: 1

На межі Київської, Полтавської та Черкаської областей планують встановити стелу, висота якої становитиме від 7-9 метрів, ширина – від 10 до 15. Про це повідомила народна депутатка Анастасія Ляшенко на своїй сторінці в фейсбуці.





- Провели робочу зустріч щодо встановлення стели на межі перетину Київської, Полтавської та Черкаської областей. Це місце обов’язково має бути туристично-привабливим і може бути зазначене, як місце першої зупинки в туристичній подорожі на маршруті у напрямку з Києва до Полтави й далі, – йдеться у повідомленні.



Крім самого знака планують зробити з’їзд з острівцем безпеки в межах 20-ти метрів з облаштуванням місць для паркування автотранспорту, туристичних автобусів, місць для відпочинку.





- Звичайно, проведена велика аналітична робота з визначення фотозон, адже вирішили, що стела слугуватиме місцем, де можна зачекінитися. Розглянули також різні види мощення для пішохідної частини та автотранспорту з безбар‘єрним в’їздом для можливості заїзду маломобільних груп населення. Тобто робота триває не лише в дизайнерській частині, а і з врахуванням усіх тих нормативних вимог, які діють сьогодні при виконанні таких робіт, – зазначила Анастасія Ляшенко.





Депутатка додала, що багато елементів стели будуть підсвічені, що надасть привабливості в нічний час.