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У Кременчуці розгорнуть додаткові місця для обігріву, якщо температура впаде нижче -10°С

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 300 Коментарів: 1

 

До раніше визначених закладів, які у зимовий період надають допомогу громадянам, включили також і приймальне відділення ЛІЛ «Кременчуцька»

У Кременчуці розгорнуть додаткові місця для обігріву громадян, які не мають постійного місця проживання, якщо температура повітря впаде нижче -10°С. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Нагадаємо, у нашому місті визначили чотири тимчасові пункти обігріву при переохолодженні та обмороженні, їх перелік можна переглянути у цьому матеріалі.


У зв’язку із значним похолоданням до раніше визначених закладів включили також і приймальне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».


Крім того, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення звернулося до керівників автовокзалу «Кременчук», вокзалів залізничних станцій «Кременчук» та «Крюків» щодо можливості обігріву людей у вокзальних приміщеннях.


Також Кременчуцькому міськрайонному управлінню Головного управління ДСНС України в Полтавській області рекомендують виставити мобільний тимчасовий пункт обігріву (спецавтомобіль) у традиційному місці встановлення такого пункту – в районі залізничного вокзалу, якщо протягом трьох днів температура повітря триматиметься нижче -10°С.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пункты обогрева пункти обігріву мороз

Коментарі: 1

640
evil:
Сьогодні, 15:16

В холле мэрии можно сделать пункт обогрева. 

Як раз буде блище до міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Шоп були блище до того самого населеня. 


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