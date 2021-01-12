У Кременчуці розгорнуть додаткові місця для обігріву, якщо температура впаде нижче -10°С

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 300 Коментарів: 1

До раніше визначених закладів, які у зимовий період надають допомогу громадянам, включили також і приймальне відділення ЛІЛ «Кременчуцька»

У Кременчуці розгорнуть додаткові місця для обігріву громадян, які не мають постійного місця проживання, якщо температура повітря впаде нижче -10°С. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Нагадаємо, у нашому місті визначили чотири тимчасові пункти обігріву при переохолодженні та обмороженні, їх перелік можна переглянути у цьому матеріалі.





У зв’язку із значним похолоданням до раніше визначених закладів включили також і приймальне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».





Крім того, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення звернулося до керівників автовокзалу «Кременчук», вокзалів залізничних станцій «Кременчук» та «Крюків» щодо можливості обігріву людей у вокзальних приміщеннях.





Також Кременчуцькому міськрайонному управлінню Головного управління ДСНС України в Полтавській області рекомендують виставити мобільний тимчасовий пункт обігріву (спецавтомобіль) у традиційному місці встановлення такого пункту – в районі залізничного вокзалу, якщо протягом трьох днів температура повітря триматиметься нижче -10°С.