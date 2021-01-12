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Кременчук, Культура, Кременчуг

У Кременчуці створюють музей історії комп`ютерної техніки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 538 Коментарів: 4

 

На цей час музей вже має кілька ключових експонатів

У Кременчуці створюють музей історії комп'ютерної техніки. Про це повідомили на сторінці музею історії комп'ютерної техніки.


- Мене звати Андрій Сьомак і я давним-давно виношую ідею створення подібного музею. І ось, нарешті, цей момент настав! Зізнаюся, я шалено радий анонсувати відкриття офіційної сторінки музею в мережі Facebook, - написано в повідомленні.


Організатор вирішив, що поки роботи по завершенню ще в процесі, можливо, майбутнім гостям і потенційним передплатникам буде цікаво спостерігати за створенням музею, роботи по відновленню експонатів. Через обмеження пов'язані з COVID-19, в офлайні експозиція поки не буде доступна, але як тільки обмеження будуть зняті, доступ до музею обіцяють відкрити. Чоловік поділився, що, коли збирав експозицію, основною умовою придбання експоната була його працездатність.


- Сподіваюся, що коли ми вийдемо в офлайн, ви неодмінно зможете побачити на власні очі якою була комп'ютерна техніка багато років тому, перевірити її в дії і навіть пограти на ній, - сказав організатор музею.


На цей час музей вже має кілька ключових експонатів.

4
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Кременчугский музей истории компьютерной техники
Теги: компьютер музей компютер

Коментарі: 4

862
почемучка:
Сьогодні, 13:16

4-й корпус КДПУ Остроградського в 2003-2007 весь був забитий музейними експонатами, яких екскурсоводи цього музею бачили лише по ТВ. Думаю що ці корчі ще досі там)))


6 0
13
Крошки абсурда:
Сьогодні, 15:39

На фото плохо видно, подскажите эксперты - по какому интерфейсу тапочек подключен? 


1 0
910
antikola:
Сьогодні, 15:44

Цитата: Крошки абсурда

На фото плохо видно, подскажите эксперты - по какому интерфейсу тапочек подключен? 

то миша


0 0
3
jak_forest:
Сьогодні, 16:14

Цитата: Крошки абсурда

На фото плохо видно, подскажите эксперты - по какому интерфейсу тапочек подключен? 

то дебагер для первых ЭВМ


0 0

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