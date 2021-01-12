У Кременчуці створюють музей історії комп'ютерної техніки. Про це повідомили на сторінці музею історії комп'ютерної техніки.
Організатор вирішив, що поки роботи по завершенню ще в процесі, можливо, майбутнім гостям і потенційним передплатникам буде цікаво спостерігати за створенням музею, роботи по відновленню експонатів. Через обмеження пов'язані з COVID-19, в офлайні експозиція поки не буде доступна, але як тільки обмеження будуть зняті, доступ до музею обіцяють відкрити. Чоловік поділився, що, коли збирав експозицію, основною умовою придбання експоната була його працездатність.
На цей час музей вже має кілька ключових експонатів.