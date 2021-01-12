У Кременчуці створюють музей історії комп`ютерної техніки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 538 Коментарів: 4

На цей час музей вже має кілька ключових експонатів

У Кременчуці створюють музей історії комп'ютерної техніки. Про це повідомили на сторінці музею історії комп'ютерної техніки.





- Мене звати Андрій Сьомак і я давним-давно виношую ідею створення подібного музею. І ось, нарешті, цей момент настав! Зізнаюся, я шалено радий анонсувати відкриття офіційної сторінки музею в мережі Facebook, - написано в повідомленні.





Організатор вирішив, що поки роботи по завершенню ще в процесі, можливо, майбутнім гостям і потенційним передплатникам буде цікаво спостерігати за створенням музею, роботи по відновленню експонатів. Через обмеження пов'язані з COVID-19, в офлайні експозиція поки не буде доступна, але як тільки обмеження будуть зняті, доступ до музею обіцяють відкрити. Чоловік поділився, що, коли збирав експозицію, основною умовою придбання експоната була його працездатність.





- Сподіваюся, що коли ми вийдемо в офлайн, ви неодмінно зможете побачити на власні очі якою була комп'ютерна техніка багато років тому, перевірити її в дії і навіть пограти на ній, - сказав організатор музею.



На цей час музей вже має кілька ключових експонатів.