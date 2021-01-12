Три школи Полтавщини внесли Державного реєстру нерухомих пам’яток

Школи у селах Степуки, Лучка та Млини внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток. Про це повідомила голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, ініціаторка проєкту «Школи Лохвицького земства» Ольга Герасим’юк на своїй сторінці у фейсбуці.
Школи за проєктом архітектора Опанаса Сластіона на Полтавщині збудували на початку ХХ століття. У 1909 році Лохвицька земська управа замовила Сластіону розробити вісім проектів шкіл в українському стилі. В цих проектах впроваджено розроблені архітектором ще 1903 року теоретичні положення щодо архітектурно-художнього вигляду будівель в українському національному стилі.