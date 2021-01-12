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Кременчук, Культура, Полтавщина

Три школи Полтавщини внесли Державного реєстру нерухомих пам’яток

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 559

 

Школи за проєктом архітектора Опанаса Сластіона на Полтавщині збудували на початку ХХ століття

Школи у селах Степуки, Лучка та Млини внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток. Про це повідомила голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, ініціаторка проєкту «Школи Лохвицького земства» Ольга Герасим’юк на своїй сторінці у фейсбуці.


 


- У нас різдвяна радість! Дякую мініструОлександр Ткаченко безмежно!  Ці три чудові Школи Сластіона відсьогодні поповнили реєстр пам’яток- міністр підписав відповідний наказ! Список шедеврів українського архітектурного модерну продовжився. І це чи не найчудовіша новина року, що почався! Тепер за нами – збереження! І охорона! Наш Опанас Сластіон на небесах всміхнувся в свої вуса, – написала Ольга Герасим’юк.


 


Школи за проєктом архітектора Опанаса Сластіона на Полтавщині збудували на початку ХХ століття. У 1909 році Лохвицька земська управа замовила Сластіону розробити вісім проектів шкіл в українському стилі. В цих проектах впроваджено розроблені архітектором ще 1903 року теоретичні положення щодо архітектурно-художнього вигляду будівель в українському національному стилі. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: культурна спадщина школи Лубни Лубенський район

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