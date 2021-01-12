Під час новорічної кампанії на Полтавщині реалізували понад 68 тисяч ялинок

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 360 Коментарів: 1

Напередодні свят лісогосподарські підприємства Полтавщини реалізували 68 367 сосен на суму понад 4,2 млн гривень, повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства.





Найбільше новорічних дерев продали у ДП «Миргородський лісгосп» – 19,1 тисячі та ДП «Полтавський лісгосп» – 17,1 тисячі дерев.





- Працівники лісових господарств області підготували для населення достатню кількість новорічних дерев, вирощених на спеціальних плантаціях. Вся продукція дбайливо доглянута спеціалістами, тому покупці отримали якісний, екологічно чистий та доступний товар, – йдеться у повідомленні.



У передноворічний період державна лісова охорона провела понад 350 рейдів, аби вберегти ліси від незаконних рубок. Під час патрулювання складено 13 протоколів на любителів незаконного способу придбання новорічної ялинки, накладені штрафи на суму 6 630 гривень.