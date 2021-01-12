Під час новорічної кампанії на Полтавщині реалізували понад 68 тисяч ялинок

Напередодні свят лісогосподарські підприємства Полтавщини реалізували 68 367 сосен на суму понад 4,2 млн гривень, повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Найбільше новорічних дерев продали у ДП «Миргородський лісгосп» – 19,1 тисячі та ДП «Полтавський лісгосп» – 17,1 тисячі дерев.
У передноворічний період державна лісова охорона провела понад 350 рейдів, аби вберегти ліси від незаконних рубок. Під час патрулювання складено 13 протоколів на любителів незаконного способу придбання новорічної ялинки, накладені штрафи на суму 6 630 гривень.