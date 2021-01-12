За добу COVID-19 виявили у 5 116 українців, на Полтавщині – у 520

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5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 092 особи;

летальних випадків – 184;

одужало – 15 951 особа;

здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 124 430 осіб;

одужало – 812 368 осіб;

летальних випадків – 20 019;

проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 898 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 267 випадків;

Донецька область – 160 випадків;

Житомирська область – 72 випадки;

Закарпатська область – 134 випадки;

Запорізька область – 463 випадки;

Івано-Франківська область – 66 випадків;

Київська область – 284 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 312 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 315 випадків;

Полтавська область – 520 випадків;

Рівненська область – 132 випадки;

Сумська область – 152 випадки;

Тернопільська область – 83 випадки;

Харківська область – 275 випадків;

Херсонська область – 73 випадки;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 306 випадків;

Чернівецька область – 184 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 39 460 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 31 580 (+485) жителів області, продовжують лікування 7 068 людей, зокрема 161 дитина.





Всього зареєстровано 812 летальних випадків, нових – 8 (Полтава – 2; Горішні Плавні; Лубни; Кобеляцький, Кременчуцький, Машівський, Решетилівський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 520.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 15 394 (+175),

Кременчук – 5 322 (+40),

Горішні Плавні – 1 973 (+47),

Миргород – 1 562 (+28)

Полтавський район – 1 551 (+12),

Лубни – 1 157 (+35),

Лохвицький район – 1 040 (+14),

Зіньківський район – 908 (+11),

Пирятинський район – 762 (уточнено),

Котелевський район – 738 (+13),

Глобинський район – 667 (+9),

Кременчуцький район – 657 (+13),

Новосанжарський район – 646 (+5),

Диканський район – 588 (+15),

Карлівський район – 585,

Миргородський район – 548 (+18),

Шишацький район – 526 (+25),

Хорольський район – 519 (+4),

Кобеляцький район – 501 (+4),

Решетилівський район – 468 (+22),

Гадяч – 452 (+1),

Семенівський район – 400 (+1),

Великобагачанський район – 372 (+14),

Чутівський район – 327,

Машівський район – 313,

Козельщинський район – 294 (+8),

Лубенський район – 271 (+3),

Гадяцький район – 267 (уточнено),

Гребінківський район – 229 (+5),

Чорнухинський район – 212,

Оржицький район – 211.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!