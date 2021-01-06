За добу COVID-19 виявили у 5 676 українців, на Полтавщині – у 115

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5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 402 особи;

летальних випадків – 83;

одужало – 5 131 особа;

здійснено тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 105 169 осіб;

одужало – 778 345 осіб;

летальних випадків – 19 588;

проведено ПЛР-тестувань – 5 733 555.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 438 випадків;

Вінницька область – 107 випадків;

Волинська область – 107 випадків;

Дніпропетровська область – 376 випадків;

Донецька область – 384 випадки;

Житомирська область – 358 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 106 випадків;

Київська область – 371 випадок;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 113 випадків;

Львівська область – 331 випадок;

Миколаївська область – 418 випадків;

Одеська область – 274 випадки;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 146 випадків;

Сумська область – 235 випадків;

Тернопільська область – 101 випадок;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 192 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 146 випадків;

Чернівецька область – 152 випадки;

Чернігівська область – 290 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 38 388 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 30 902 (+124) жителя області, продовжують лікування 6 693 людини, зокрема 160 дітей.





Всього зареєстровано 793 летальні випадки, нових – 4 (Полтава – 2; Гадяцький і Глобинський райони по 1).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 115.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 15 083 (+28),

Кременчук – 5 202,

Горішні Плавні – 1 877,

Полтавський район – 1 529 (+2),

Миргород – 1 509,

Лубни – 1 099 (+19),

Лохвицький район – 1 018 (+10),

Зіньківський район – 862,

Пирятинський район – 762 (+6),

Котелевський район – 707,

Глобинський район – 656,

Кременчуцький район – 636,

Новосанжарський район – 614 (+2),

Карлівський район – 584,

Диканський район – 565,

Миргородський район – 511,

Хорольський район – 500,

Шишацький район – 483 (+9),

Кобеляцький район – 475 (+2),

Гадяч – 445 (+23),

Решетилівський район – 436,

Семенівський район – 392 (+4),

Великобагачанський район – 358,

Чутівський район – 327,

Машівський район – 313,

Козельщинський район – 277,

Лубенський район – 262 (+2),

Гадяцький район – 261 (+7),

Гребінківський район – 223,

Чорнухинський район – 211,

Оржицький район – 211 (+1).





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!