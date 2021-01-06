Кременчуцька художниця отримала орден

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 397

Кременчуцька художниця, директорка Кременчуцької міської художньої галереї Оксана Бойко отримала Орден Святого Миколая Чудотворця за заслуги у відтворенні духовності. Про що написала у Фейсбуці.





- Така нагорода за заслуги у відродженні духовності в Україні для мене велика честь і спонукання працювати для рідної землі з жаром всього серця, віддано... Творити такі плоди, які б робили справжнє чудо в серцях людей - оживляли їх істинне чуття Краси, Добра і Гармонії, - написала Оксана.



