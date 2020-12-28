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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на COVID-19 захворіло немовля, якому 26 днів від народження

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 366

 

89 нових випадків COVID-19 зареєстрували у нашому місті 

Вчора, 31 грудня, зареєстровано 89 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли сорок вісім жінок віком від 19 до 84 років та тридцять сім чоловіків віком від 28 до 82 років. Також захворіло немовля 26 діб від народження та три дитини від 1 до 8 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Із вперше виявлених випадків захворювання сімдесят дев'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а десять пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 88 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало два пацієнти.


На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 4999 випадків. Одужало 3629. Померло 143

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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