Козацького здоров'я та перемог: спортсмени вітають з Новим роком

Кременчуцькі спортсмени бажають вдалого 2021 року, який принесе у ваші домівки тільки радість, тепло та дзвінкий сміх ваших рідних та близьких
Футбольна родина «Кремінь» вітає усіх з Новим роком. 2020 рік ставив перед нами нові виклики та звершення. Основна команда зберегла прописку у Першій лізі й прибрала приставку «М» став приватним клубом. Радості перемог дарували і юні вихованці «Кременя».
У цей святковий день хочеться привітати усіх хто не може уявити своє життя без футболу з Новим роком. Хай рік новий принесе ще більшу радість перемог, козацького здоров’я, здійснення заповітних мрій, родинний затишок та мир в Україні.
Чемпіон України УХЛ Паріматч ХК «Кременчук» вітає всіх з Новим 2021 роком!
Нехай 2021 рік буде яскравим, як спалахи феєрверків, красивим, як прикрашена ялинка, веселим, як сам Новий рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди зігріває любов! ХК «Кременчук» вітає усіх з Новим 2021 роком! Бажаємо, щоб у прийдешньому році у вас було більше позитивних емоцій, радості, приємних сюрпризів, грошей, успіхів, звершень перемог на льоду та житті!
Спортивна секція з боксу, разом з тренером, Олександром Мальцевим, вітає всіх з Новим роком!
Ціла серія привітань від спортсменів СК "Нафтохімік"
Футболісти, юні вихованці Антона Диндікова
Молодше покоління волейболістів тренера Тетяна Василіївна Дишлева привітали всіх з Новим роком!!
Привітання від рекордсмена світу з багатоповторного жиму Олександра Невмивако
Юні баскетболісти під керівництвом тренера Ігоря Опанасюка
Юні плавці, вихованці Дмитра Виноградова