Від сьогодні зросла мінімальна зарплата до 6 000 грн

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 673

Наступне підняття зарплати очікують лише наприкінці року

Вд сьогодні, 1 січня, зростає розмір мінімальної заробітної плати. Тепер розмір мінімальної зарплати складає - 6 тисяч гривень.





Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня 2021 року.





У Міністерстві вважають, що дане "підвищення мінімальної зарплати стимулює зростання споживчого попиту, забезпечує детінізацію "сірих" зарплат. Це дасть змогу підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної та пенсійної системи, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян".



