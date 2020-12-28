1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук

Від сьогодні зросла мінімальна зарплата до 6 000 грн

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 673

 Наступне підняття зарплати очікують лише наприкінці року 

Вд сьогодні, 1 січня, зростає розмір мінімальної заробітної плати. Тепер розмір мінімальної зарплати складає - 6 тисяч гривень. 


Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня 2021 року. 


У Міністерстві вважають, що дане "підвищення мінімальної зарплати стимулює зростання споживчого попиту, забезпечує детінізацію "сірих" зарплат. Це дасть змогу підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної та пенсійної системи, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян".


 

4
Автор: Альона Душенко
Теги: зарплата
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх