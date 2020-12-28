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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Коронавірус / Карантин

6 кременчужан померли від ускладнень COVID-19

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 1 019

 

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування

Вчора, 30 грудня, у Кременчуці зареєстрували 69 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли сорок дві жінки віком від 24 до 76 років та двадцять шість чоловіків віком від 20 до 86 років. Також захворіла дитина чотирьох років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Із вперше виявлених випадків захворювання 62 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а сім пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується вісімдесят вісім пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 99 пацієнтів.


На жаль, шість пацієнтів померли.


Всього зареєстровано 4910 випадків. Одужало 3627. Померло 142

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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