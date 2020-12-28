6 кременчужан померли від ускладнень COVID-19

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Вчора, 30 грудня, у Кременчуці зареєстрували 69 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли сорок дві жінки віком від 24 до 76 років та двадцять шість чоловіків віком від 20 до 86 років. Також захворіла дитина чотирьох років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Із вперше виявлених випадків захворювання 62 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а сім пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується вісімдесят вісім пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 99 пацієнтів.



На жаль, шість пацієнтів померли.



Всього зареєстровано 4910 випадків. Одужало 3627. Померло 142