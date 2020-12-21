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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Коронавірус / Карантин

39 нових випадків COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 807

 

На щастя ніхто не помер від ускладнень коронавірусу

Вчора, 26 грудня, у Кременчуці зареєстровано 39 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Захворіли двадцять три жінки віком від 24 до 75 років та п'ятнадцять чоловіків віком від 37 до 72 років. Також захворів шістнадцятирічний підліток.


Із вперше виявлених випадків захворювання 34 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 5 пацієнтів лікується в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 91 пацієнт.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних осіб.


Всього зареєстровано 4766 випадків. Одужало 3194. Померло 135

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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