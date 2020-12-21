39 нових випадків COVID-19 у Кременчуці

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На щастя ніхто не помер від ускладнень коронавірусу

Вчора, 26 грудня, у Кременчуці зареєстровано 39 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Захворіли двадцять три жінки віком від 24 до 75 років та п'ятнадцять чоловіків віком від 37 до 72 років. Також захворів шістнадцятирічний підліток.



Із вперше виявлених випадків захворювання 34 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 5 пацієнтів лікується в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 91 пацієнт.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних осіб.



Всього зареєстровано 4766 випадків. Одужало 3194. Померло 135