«Кремінь» завоював золоті та срібні нагороди новорічних турнірів

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 481

Дитячі футбольні команди «Кремінь» взяли участь у турнірах напередодні Різдва та Нового року. Юні спортсмени різних вікових категорій змагалися за звання кращих та вибороли нагороди та кубки.

«Кремінь» 2008 виграв новорічний кубок

У Черкасах відбувся новорічний Кубок Дніпро-80. Підопічні Антона Диндікова «Кремінь» 2008 без проблем завоювали кубок. У півфіналі наші хлопці обіграли КДЮСШ-2 (Кропивницький) з рахунком – 5:2. Дублями відзначилися Кирило Кійло та Данило Богдан, ще один гол у ворота суперника забив Богдан Маляренко. У фіналі «Кремінь» «всуху» здолав господарів змагань «Дніпро-80» (Черкаси ) – 2:0. Забили Кирило Кійло і Богдан Маляренко. Кращим гравцем турніру став кременчужанин Захар Опришко.





«Кремінь» 2006 р.н. завовав «срібло» зимового турніру «Промінь Мрії Cup-2020»

У Горішніх Плавнях відбувся зимовий турнір «Промінь Мрії Cup-2020». Протягом чотирьох днів команди з Горішніх Плавнів, Кременчука та Харківської області визначали кращих серед гравців 2006 року народження. «Кремінь» представили вихованці Олександра Зозулі та Ярослава Здирка.

Центральним матчем турніру стала гра між командами «Гірник-Спорт-1» (2006) та «Кремінь» 2006. Саме у цій зустрічі і вирішилася доля переможця на турнірі. У напруженому поєдинку перемога була на боці «гірників» із рахунком – 3:1. У підсумку друге місце посіла команда «Кремінь» 2006, бронзові нагороди також у господарів турніру «Гірник-Спорт» 2006.





Команда «Юніор» з Кременчука отримала приз «За любов до гри», команда «Колос» з Харківщини поїхала із Горішніх Плавнів із призом у номінації «Команда-Боєць». До речі, у складі «Колоса» разом із хлопцями на полі діяли дві дівчини, які займаються футболом і грають високому рівні і є одними із перспективних футболісток країни у своєму віці. Колектив гравців команди «Ніка» (Кременчук) отримав приз «За волю до перемоги».

Протягом турніру визначилися і переможці у індивідуальних номінаціях. Кращим бомбардиром турніру став Павло Носенко із «Гірника-Спорт-1» (2006), кращий гравць - Микита Макаренко («Гірник-Спорт-1» 2006). Кращим воротарем турніру став Михайло Клепко із «Кременя», а кращим захисником визнано Володимира Тюрина з «Гірник-Спорту».

Срібло різдвяного турніру «Jaguar Christmas Festival» завоював «Кремінь» 2012





У День Святого Миколая у Кременчуці відбувся традиційний різдвяний турнір з футболу «Jaguar Christmas Festival» серед дітей 2012 та 2013 року народження. Участь у змаганнях взяли 12 команд з Харкова, Черкас та Кременчука. У запеклій боротьбі Кремінь» 2012 року народження, під керівництвом тренера Володимира Дичка, завоювали срібні нагороди.





«Кремінь» 2011 р.н. взяв участь у турнірі пам’яті легенди «Динамо» Євгена Рудакова

Вихованці Євгена Марініча «Кремінь» 2011 р.н. взяв участь у Всеукраїнському дитячому футбольному турнірі пам'яті видатного гравця ФК «Динамо «Київ» та тренера ДЮФШ «Динамо» ім. Валерія Лобановського – Євгена Рудакова. Змагання проходили серед дітей 2010 та 2011 р.н.

«Кремінь» грав у групі В разом з командами; «Кубок Лева», «Восход» та «Динамо-2». Наші хлопці перемогли «Динамо-2» з рахунком – 2:0, розписали мирову з «Восход» (0:0) та поступилися «Кубку Лева» - 0:2. У боротьбі за 9-12 місце перемогли «СК Київ» з рахунком - 4:0 та «Динамік» - 1:0.



