Хокеїсти «Кременчука» впевнено обіграли «Маріуполь» на виїзді

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 190

Сьогодні, 26 грудня, хокеїсти «Кременчук» у 21 турі УХЛ Паріматч впевнено на виїзді переграли «Маріуполь». Матч завершився з рахнком - 7:3.





«Маріуполь» - «Кременчук» 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Голи: 0:1 - Гриценко (Ворона - Савченко), 8:26; 0:2 - Денискін (Дубінін - Коробов), 15:29; 0:3 - Созонов (Орлов), 20:53; 0:4 - Созонов (Орлов), 24:05; 0: 5 - Серанов, 33:56; 0:6 - Орлов (Созонов - Григорян), 36:39; 1:6 - Бондаренко (Мостовий), 36:54; 1:7 - Денискін (Коробов), 43:16; 2:7 - Лихачов (Бондаренко - Чердак), 51:48; 3:7 - Цикало, 58:56.

Маріуполь: Качула (Дуве); Скурихин - Цикало, Костарєв - Філімонов, Фроленко - Петрухно (А); Мазур - Корчоха - Чердак (К), Бондаренко (А) - Мостовий - Лихачов, Луговий - Ромащенко - Кобяков, Дурдиев.

Кременчук: Гордюшин (Новицький); Яковлєв - Варава, Александров - Григорян, Смирнов - Боєвих, Алексюк - Горлушко; Коробов - Дубінін - Денискін, Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс - Тютченко, Савченко - Гриценко - Ворона









Вже на старті першого періоду гості попали у важке становище, після п'ятихвилинного штрафу Боєвих, про це повідомяє пресслужба кременчуцької команди. Але «Кременчук» вистояв та перехопив ініціативу, почавши раз по раз турбувати ворота «Маріуполя». І на 9 хвилині у більшості після кидка Гриценко змогли розпечатати голкіпера господарів Качулу. Через пару хвилин, воротар «чайок» не дав себе обіграти двічі. Качула виграв очну дуель у Ворони, який виходив з ним один на один. Але, за 5 хвилин до кінця періоду і він був безсилий, після добивання Денискіна. На перерву команди відправилися за рахунку 2:0 на користь гостей.





Другий період пройшов за повної переваги кременчужан. «Містяни» практично контролювали всю гру протягом усього часу. В результаті цього, в воротах Качули побувало чотири шайби. Дубль на свій рахунок записав Созонов. Ще по одному точному кидку відзначилися Серанов і Орлов. У свою чергу, маріупольці змогли розмочити ворота «Кременчука» завдяки результативним діям нападника Бондаренко, який перед цим не реалізував вихід один на один.





Заключна двадцятихвилинка пройшла, не дивлячись на велику перевагу «містян», у цікавій боротьбі, де гості на класі довели матч до перемоги. У кременчужан дублем відзначився найкращий бомбардир команди Денискін, на рахунку якого стало 28 (16+12) очок. У господарів шайби закинули Лихачов та Цикало. Підсумковий рахунок зустрічі - 7: 3 на користь «Кременчука».





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Багато пропустили, чим залишився незадоволеним, хоч воротар і добре відіграв. З такою нашою перевагою, і те що суперник створював, не можна стільки пропускати. Будемо ще більше працювати над ще більш строгою грою в обороні.





- Які шанси «Кременчука» піднятися вище в турнірній таблиці, і на скільки це для Вас принципово?





- Ми не дивимося в таблицю: нам головне, щоб була гра у команди. А дивитися в таблицю будемо перед плей-оф.





№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 19 17 0 0 0 1 1 94 27 35 2 Сокіл 20 12 3 0 0 0 5 64 42 30 3 Кременчук 20 13 1 0 0 1 5 81 45 29 4 Дніпро 20 9 1 0 1 1 8 80 65 22 5 Краматорськ 17 8 1 1 0 2 5 53 52 22 6 Маріуполь 20 3 3 0 0 0 14 45 81 12 7 Крижані Вовки 18 2 0 0 0 2 14 40 86 6 8 Білий Барс 18 2 0 0 0 2 14 37 96 6





Кременчужани набрали 29 очок після 20 ігор та посідають третє місце у турнірній таблиці. Наступний поєдинок, останній у 2020 році, підопічні Олександра Савицького зіграють вдома на арені «Айсберг» 29 грудня о 18:45.