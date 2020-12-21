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На Полтавщині внаслідок ДТП загинув чоловік

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 1 237

 

До порятунку долучали рятвальників

25 грудня на трасі  Полтава- Суми в с. Терентіївка Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок зіткнення легкових автомобілів «Пежо» та «ВАЗ-2106». За інформацією пресслужби поліції, сталося ДТП за участі 43-річного водія «Пежо» та 57-річного полтавця - водія автомобіля «ВАЗ 2106» . 


У наслідок ДТП водій автомобіля «Пежо» загинув на місці події. Водій автомобілем «ВАЗ 2106» госпіталізований до реанімаційного відділення з чисельними травмами. 


  


Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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