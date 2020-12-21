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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу коронавірусну хворобу діагностували у 11 490 українців, на Полтавщині – у 564

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 279

 

На Полтавщині померло 10 людей за добу

11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 грудня, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 721 особа;
  • летальних випадків – 223;
  • одужало – 15 775 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 001 132 особи;
  • одужало – 631 435 осіб;
  • летальних випадків – 17 395;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 105 040 випадків;
  • Вінницька область – 21 490 випадків;
  • Волинська область – 31 917 випадків;
  • Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
  • Донецька область – 33 738 випадків;
  • Житомирська область – 37 468 випадків;
  • Закарпатська область – 27 543 випадки;
  • Запорізька область – 50 115 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
  • Київська область – 55 497 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 090 випадків;
  • Луганська область – 9 443 випадки;
  • Львівська область – 58 372 випадки;
  • Миколаївська область – 28 351 випадок;
  • Одеська область – 66 971 випадок;
  • Полтавська область – 33 509 випадків;
  • Рівненська область – 39 634 випадки;
  • Сумська область – 38 923 випадки;
  • Тернопільська область – 32 972 випадки;
  • Харківська область – 66 788 випадків;
  • Херсонська область – 16 408 випадків;
  • Хмельницька область – 37 600 випадків;
  • Черкаська область – 36 418 випадків;
  • Чернівецька область – 38 914 випадків;
  • Чернігівська область – 28 275 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 564. Одужали 24 992 (+713) жителі області, продовжують лікування 7 816 людей, зокрема, 172 дитини.


Всього налічують 701 летальний випадок, нових – 10 (Кременчук – 4; Горішні Плавні – 3; Полтава; Лубенський, Семенівський райони).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 13 588 (138 нових випадків),
  • Кременчук – 4 506 (60 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 511 (61 новий випадок),
  • Миргород – 1 373 (19 нових випадків),
  • Полтавський район – 1 318 (43 нові випадки),
  • Лохвицький район – 916 (28 нових випадків),
  • Лубни – 872 (43 нові випадки),
  • Зіньківський район – 759 (7 нових випадків),
  • Пирятинський район – 647,
  • Котелевський район – 617 (10 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 555 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 552 (3 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 548 (8 нових випадків),
  • Карлівський район – 498 (10 нових випадків),
  • Диканський район – 480,
  • Миргородський район – 462 (9 нових випадків),
  • Хорольський район – 427 (1 новий випадок),
  • Шишацький район – 401 (20 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 394 (18 нових випадків),
  • Гадяч – 340,
  • Решетилівський район – 332 (7 нових випадків),
  • Семенівський район – 319 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 315 (16 нових випадків),
  • Чутівський район – 287 (4 нові випадки),
  • Машівський район – 259 (17 нових випадків),
  • Козельщинський район – 241 (4 нові випадки),
  • Лубенський район – 227 (3 нові випадки),
  • Гадяцький район – 226,
  • Чорнухинський район – 191,
  • Гребінківський район – 189 (22 нові випадки),
  • Оржицький район – 159 (11 нових випадків).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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