За добу коронавірусну хворобу діагностували у 11 490 українців, на Полтавщині – у 564

На Полтавщині померло 10 людей за добу
11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 грудня, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 721 особа;
- летальних випадків – 223;
- одужало – 15 775 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 001 132 особи;
- одужало – 631 435 осіб;
- летальних випадків – 17 395;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 105 040 випадків;
- Вінницька область – 21 490 випадків;
- Волинська область – 31 917 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
- Донецька область – 33 738 випадків;
- Житомирська область – 37 468 випадків;
- Закарпатська область – 27 543 випадки;
- Запорізька область – 50 115 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
- Київська область – 55 497 випадків;
- Кіровоградська область – 8 090 випадків;
- Луганська область – 9 443 випадки;
- Львівська область – 58 372 випадки;
- Миколаївська область – 28 351 випадок;
- Одеська область – 66 971 випадок;
- Полтавська область – 33 509 випадків;
- Рівненська область – 39 634 випадки;
- Сумська область – 38 923 випадки;
- Тернопільська область – 32 972 випадки;
- Харківська область – 66 788 випадків;
- Херсонська область – 16 408 випадків;
- Хмельницька область – 37 600 випадків;
- Черкаська область – 36 418 випадків;
- Чернівецька область – 38 914 випадків;
- Чернігівська область – 28 275 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 564. Одужали 24 992 (+713) жителі області, продовжують лікування 7 816 людей, зокрема, 172 дитини.
Всього налічують 701 летальний випадок, нових – 10 (Кременчук – 4; Горішні Плавні – 3; Полтава; Лубенський, Семенівський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 13 588 (138 нових випадків),
- Кременчук – 4 506 (60 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 511 (61 новий випадок),
- Миргород – 1 373 (19 нових випадків),
- Полтавський район – 1 318 (43 нові випадки),
- Лохвицький район – 916 (28 нових випадків),
- Лубни – 872 (43 нові випадки),
- Зіньківський район – 759 (7 нових випадків),
- Пирятинський район – 647,
- Котелевський район – 617 (10 нових випадків),
- Кременчуцький район – 555 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 552 (3 нові випадки),
- Новосанжарський район – 548 (8 нових випадків),
- Карлівський район – 498 (10 нових випадків),
- Диканський район – 480,
- Миргородський район – 462 (9 нових випадків),
- Хорольський район – 427 (1 новий випадок),
- Шишацький район – 401 (20 нових випадків),
- Кобеляцький район – 394 (18 нових випадків),
- Гадяч – 340,
- Решетилівський район – 332 (7 нових випадків),
- Семенівський район – 319 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 315 (16 нових випадків),
- Чутівський район – 287 (4 нові випадки),
- Машівський район – 259 (17 нових випадків),
- Козельщинський район – 241 (4 нові випадки),
- Лубенський район – 227 (3 нові випадки),
- Гадяцький район – 226,
- Чорнухинський район – 191,
- Гребінківський район – 189 (22 нові випадки),
- Оржицький район – 159 (11 нових випадків).