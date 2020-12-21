Нетверезий кременчужанин пропонував ТОРівцям хабар

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Інспектори його затримали та доставили до відділу поліції

Вчора, 24 грудня, під час патрулювання поліцейські роти тактико-оперативного реагування помітили чоловіка, який на вулиці Василя Симоненка перебував з ознаками алкогольного сп'яніння. За інформацією пресслужби патрульної поліції, чоловік виражався нецензурною лайкою та чіплявся до перехожих.





Оскільки громадянин не реагував на вимоги припинити правопорушення — інспектори його затримали та доставили до відділу поліції.





Під час складання адміністративних матеріалів 46-річний чоловік запропонував патрульним хабар. Попри неодноразові попередження, чоловік продовжував наполягати на своєму та все пропонував гроші.





Уникнути відповідальності не вдалося — патрульні склали на містянина відповідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу для документування факту пропозиції неправомірної вигоди.