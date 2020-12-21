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Нетверезий кременчужанин пропонував ТОРівцям хабар

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 468

 

Інспектори його затримали та доставили до відділу поліції

Вчора, 24 грудня, під час патрулювання поліцейські роти тактико-оперативного реагування помітили чоловіка, який на вулиці Василя Симоненка перебував з ознаками алкогольного сп'яніння. За інформацією пресслужби патрульної поліції, чоловік виражався нецензурною лайкою та чіплявся до перехожих. 


Оскільки громадянин не реагував на вимоги припинити правопорушення — інспектори його затримали та доставили до відділу поліції.


Під час складання адміністративних матеріалів 46-річний чоловік запропонував патрульним хабар. Попри неодноразові попередження, чоловік продовжував наполягати на своєму та все пропонував гроші.


Уникнути відповідальності не вдалося — патрульні склали на містянина відповідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу для документування факту пропозиції неправомірної вигоди.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар ТОР
компанія «Інтера Люкс»

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