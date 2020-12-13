39 кременчужан захворіли на коронавірусну інфекцію, троє померли

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16 грудня в місті зареєстрували тридцять дев'ять нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.





За даними мерії Кременчука, захворіли дев'ятнадцять жінок віком від 26 до 89 років та вісімнадцять чоловіків віком від 27 до 71 років. Також захворіло дев'ятимісячне немовля та шестирічна дитина. Тридцять три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Шість пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



Одужало двадцять шість осіб. На жаль, три пацієнти померли.



Всього у місті налічують 4053 випадки коронавірусної інфекції, одужало 2577, померло 118.