Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Коронавірус / Карантин

39 кременчужан захворіли на коронавірусну інфекцію, троє померли

Сьогодні, 22:42 Переглядів: 199

За добу одужало 26 хворих

16 грудня в місті зареєстрували тридцять дев'ять нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.


За даними мерії Кременчука, захворіли дев'ятнадцять жінок віком від 26 до 89 років та вісімнадцять чоловіків віком від 27 до 71 років. Також захворіло дев'ятимісячне немовля та шестирічна дитина. Тридцять три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Шість пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


Одужало двадцять шість осіб. На жаль, три пацієнти померли.


Всього у місті налічують 4053 випадки коронавірусної інфекції, одужало 2577, померло 118.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх