Кременчужанка, яка торгувала опієм, аби виправдатися сказала, що то був цукор

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 299

Суддю та експертів не вразили її слова

Кременчужанка, яка торгувала опієм, аби виправдатися сказала, що то був цукор. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, жінку затримали у 2017 році, коли вона продала шприц з наркотиком своєму знайомому. Після цього під час обшуку опій знайшли і в неї вдома.





У суді жінка заявила, що наркотики зберігала для власного вживання, а те, що продала - відпрацьований цукор. Але експертиза говорить про протилежне.





Жінку суд відправив за грати на 6 років і 3 місяці, а також призначив конфіскацію майна.