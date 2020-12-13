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Кременчужанка, яка торгувала опієм, аби виправдатися сказала, що то був цукор

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 299

Суддю та експертів не вразили її слова

Кременчужанка, яка торгувала опієм, аби виправдатися сказала, що то був цукор. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, жінку затримали у 2017 році, коли вона продала шприц з наркотиком своєму знайомому. Після цього під час обшуку опій знайшли і в неї вдома. 


У суді жінка заявила, що наркотики зберігала для власного вживання, а те, що продала - відпрацьований цукор. Але експертиза говорить про протилежне. 


Жінку суд відправив за грати на 6 років і 3 місяці, а також призначив конфіскацію майна. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: вирок суду суд наркотики наркоторгівля
компанія «Інтера Люкс»

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