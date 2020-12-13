Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 10 622 нові випадки коронавірусу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 529

 

Одужали за цей час - 12 549

10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 242 особи;
  • летальних випадків – 264;
  • одужало – 12 549 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 919 704 особи;
  • одужало – 535 417 осіб;
  • летальних випадків – 15 744;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 95 160 випадків;
  • Вінницька область – 20 093 випадки;
  • Волинська область – 28 923 випадки;
  • Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
  • Донецька область – 30 466 випадків;
  • Житомирська область – 34 611 випадків;
  • Закарпатська область – 26 432 випадки;
  • Запорізька область – 43 835 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
  • Київська область – 50 040 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 375 випадків;
  • Луганська область – 8 166 випадків;
  • Львівська область – 54 833 випадки;
  • Миколаївська область – 24 749 випадків;
  • Одеська область – 59 974 випадки;
  • Полтавська область – 30 466 випадків;
  • Рівненська область – 36 974 випадки;
  • Сумська область – 36 251 випадок;
  • Тернопільська область – 31 581 випадок;
  • Харківська область – 63 178 випадків;
  • Херсонська область – 14 643 випадки;
  • Хмельницька область – 35 157 випадків;
  • Черкаська область – 32 803 випадки;
  • Чернівецька область – 37 266 випадків;
  • Чернігівська область – 25 330 випадків.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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