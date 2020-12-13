В Україні за добу виявили 10 622 нові випадки коронавірусу

Одужали за цей час - 12 549
10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 242 особи;
- летальних випадків – 264;
- одужало – 12 549 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 919 704 особи;
- одужало – 535 417 осіб;
- летальних випадків – 15 744;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 95 160 випадків;
- Вінницька область – 20 093 випадки;
- Волинська область – 28 923 випадки;
- Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
- Донецька область – 30 466 випадків;
- Житомирська область – 34 611 випадків;
- Закарпатська область – 26 432 випадки;
- Запорізька область – 43 835 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
- Київська область – 50 040 випадків;
- Кіровоградська область – 7 375 випадків;
- Луганська область – 8 166 випадків;
- Львівська область – 54 833 випадки;
- Миколаївська область – 24 749 випадків;
- Одеська область – 59 974 випадки;
- Полтавська область – 30 466 випадків;
- Рівненська область – 36 974 випадки;
- Сумська область – 36 251 випадок;
- Тернопільська область – 31 581 випадок;
- Харківська область – 63 178 випадків;
- Херсонська область – 14 643 випадки;
- Хмельницька область – 35 157 випадків;
- Черкаська область – 32 803 випадки;
- Чернівецька область – 37 266 випадків;
- Чернігівська область – 25 330 випадків.