В Україні за добу виявили 10 622 нові випадки коронавірусу

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Одужали за цей час - 12 549

10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 242 особи;

летальних випадків – 264;

одужало – 12 549 осіб;

здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 919 704 особи;

одужало – 535 417 осіб;

летальних випадків – 15 744;

проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.





Кількість захворювань в регіонах: