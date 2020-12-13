На Полтавщині правоохоронці обшукали та закрили 17 «лохомаркетів»

На Полтавщині правоохоронці закрили 17 «лохомаркетів». Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, обшуки проводили у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Карлівці, Чутовому, Кобеляках, Глобиному та Лубнах.
Правоохоронці вилучили обладнання, тому гральним автоматам таки доведеться закритися.
За 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) відкрито кримінальне провадження. Якщо вину організаторів доведуть, їм загрожує штраф від 170 до 680 тисяч гривен.