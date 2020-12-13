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На Полтавщині правоохоронці обшукали та закрили 17 «лохомаркетів»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 015 Коментарів: 1

 

Кременчук - не вийняток

На Полтавщині правоохоронці закрили 17 «лохомаркетів». Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, обшуки проводили у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Карлівці, Чутовому, Кобеляках, Глобиному та Лубнах. 


Правоохоронці вилучили обладнання, тому гральним автоматам таки доведеться закритися. 


За 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) відкрито кримінальне провадження. Якщо вину організаторів доведуть, їм загрожує штраф від 170 до 680 тисяч гривен. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: лохомаркет ігрові автомати
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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krem:
Сьогодні, 13:12

ул. Шевченко , 35 на против магазина "Принцип" пристройка к 2-х этажному дому- где магазин "Нанти"- там тоже прикрыли?Захлдят по звонку- так двери закрыты- с окна соседнего дома - все видно.


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