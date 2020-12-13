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Кременчук, Освіта

Ліцей «Політ» кличе кременчужан на День відкритих дверей

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 516

 

Захід пройде онлайн

Ліцей «Політ» запрошує учнів 7-9 класів та їх батьків 18 грудня о 10.00 на День відкритих дверей. Захід проводитиметься в онлайн-режимі. Про це «Телеграфу» повідомила заступниця директора педколеджу та керівниця ліцею «Політ» Леся Крупіна.


Усі бажаючі матимуть можливість побувати на стрім-екскурсії в цьому закладі, зазирнути на пари до ліцеїстів, дізнатися основну інформацію про умови вступу до ліцею «Політ» у 2021 році та поспілкуватися у віртуальних профільних кабінетах з вчителями й учнями.


Для участі в заході зареєструйтеся за посиланням. 16-17 грудня на вказані під час реєстрації контактні дані надійде запрошення на онлайн-зустріч.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ліцей Політ день открытых дверей онлайн
компанія «Інтера Люкс»

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