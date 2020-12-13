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У п'яних мешканців Полтави у Дніпрі забрали 8-місячну дитину

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 924

 

Малечу доставили до лікарні

У п'яних мешканців Полтави у Дніпрі забрали 8-місячну дитину. Як повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, до правоохоронців звернулися співробітники автовокзалу. Вони повідомили, що у приміщенні знаходиться дуже п'яна жінка та чоловік, а з ними - маленька дитина. 


 


Гості Дніпра навіть не могли орієнтуватися у просторі, і чітко відповідати на запитання. Проте поліцейським все ж вдалося зрозуміти їх. Виявилося, що чоловік та жінка їхали додому до Полтави та втратили сумку з речами та документами. 


Швидка забрала 8-місячну дівчинку до лікарні аби не допустити її переохолодження. Батьків інспектори доставили до відділку поліції, склали на них протоколи за перебування у громадських місцях у п'яному вигляді та поінформували ювенальну превенцію про те, що сталося. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області
Теги: дитина дніпро полтава нетверезі батьки
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