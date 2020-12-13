В Україні з 19 грудня діятимуть нові карантинні обмеження

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Кабмін в понеділок, 14 грудня, затвердив перелік карантинних обмежень, які діятимуть із 19 грудня на всій території України. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.





Нові обмеження:

Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.

Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратних метрів.

Робота закладів громадського харчування з 23.00 до 7.00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22.00. У ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01.00.

Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.





Також діятимуть старі обмеження:

Перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації.

Проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь більше 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метра між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади).

Робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50 відсотків місць одного залу.

Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

Проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Розміщення в закладах харчування більше ніж чотирьох повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри.

Робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метра, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями).

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).