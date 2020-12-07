Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Майже порівну: 13 903 одужавших проти 13 371 хворих за добу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 207 Коментарів: 1

 

На Полтавщині захворіло 550 людей, а одужало - 603

13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 993 особи;
  • летальних випадків – 266;
  • одужало – 13 903 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 858 714 осіб;
  • одужало – 465 021 особа;
  • летальних випадків – 14 470;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 86 437 випадків;
  • Вінницька область – 19 206 випадків;
  • Волинська область – 27 194 випадки;
  • Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
  • Донецька область – 27 678 випадків;
  • Житомирська область – 32 987 випадків;
  • Закарпатська область – 25 344 випадки;
  • Запорізька область – 39 758 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
  • Київська область – 46 211 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 744 випадки;
  • Луганська область – 7 436 випадків;
  • Львівська область – 51 915 випадків;
  • Миколаївська область – 22 621 випадок;
  • Одеська область – 54 840 випадків;
  • Полтавська область – 27 772 випадки;
  • Рівненська область – 35 034 випадки;
  • Сумська область – 34 611 випадків;
  • Тернопільська область – 30 462 випадки;
  • Харківська область – 60 992 випадки;
  • Херсонська область – 13 039 випадків;
  • Хмельницька область – 33 426 випадків;
  • Черкаська область – 29 449 випадків;
  • Чернівецька область – 36 044 випадки;
  • Чернігівська область – 22 616 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 27 772 випадки захворювання на COVID-19.


Одужали 18 016 (+603) жителів області, продовжують лікування 9 169 людей, зокрема 198 дітей.


Всього зареєстровано 587 летальних випадків, нових – 20 (Кременчук – 7; Полтава – 3; Миргород – 2; Пирятинський район – 2; Горішні Плавні, Гадяцький, Машівський, Оржицький, Решетилівський, Хорольський райони)


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 550.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 11 475 (213 нових випадків),
  • Кременчук – 3 712 (41 новий випадок),
  • Горішні Плавні – 1 196 (16 нових випадків),
  • Миргород – 1 146 (20 нових випадків),
  • Полтавський район – 1 044 (13 нових випадків),
  • Лохвицький район – 759 (56 нових випадків),
  • Лубни – 728 (28 нових випадків),
  • Зіньківський район – 661 (20 нових випадків),
  • Котелевський район – 560 (9 нових випадків),
  • Пирятинський район – 537 (9 нових випадків),
  • Глобинський район – 473 (2 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 466 (16 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 458 (10 нових випадків),
  • Диканський район – 407 (12 нових випадків),
  • Миргородський район – 367 (7 нових випадків),
  • Карлівський район – 362 (16 нових випадків),
  • Шишацький район – 333 (6 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 319,
  • Хорольський район – 304 (2 нові випадки),
  • Решетилівський район – 283 (11 нових випадків),
  • Великобагачанський район –281 (10 нових випадків),
  • Гадяч – 280 (4 нові випадки),
  • Семенівський район – 240,
  • Лубенський район – 212 (2 нові випадки),
  • Чутівський район – 204 (3 нові випадки),
  • Гадяцький район – 200 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 194 (10 нових випадків),
  • Машівський район – 170 (5 нових випадків),
  • Гребінківський район – 153 (6 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 140 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 108.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 41,
  • Гадяч – 83,
  • Гадяцький – 67,
  • Глобинський – 85,
  • Гребінківський – 50,
  • Диканський – 57,
  • Зіньківський – 140,
  • Карлівський – 54,
  • Кобеляцький – 99,
  • Козельщинський – 73,
  • Гадяч – 367,
  • Котелевський – 99,
  • Кременчук – 1 456,
  • Кременчуцький – 236,
  • Лохвицький – 226,
  • Лубни – 274,
  • Лубенський – 71,
  • Машівський – 18,
  • Миргород – 389,
  • Миргородський – 198,
  • Новосанжарський – 152,
  • Оржицький – 35,
  • Пирятинський – 284,
  • Полтава – 3 756,
  • Полтавський – 484,
  • Решетилівський – 46,
  • Семенівський – 94,
  • Хорольський – 59,
  • Чорнухинський – 64,
  • Чутівський – 29,
  • Шишацький – 83.

 

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

134
DioGen:
Сьогодні, 11:52

Главное что правительство о нас заботится. Стоят люди по два часа на морозе на остановке, ждут очереди сесть в троллейбус который берет по два человека, что б никто не заразился.


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