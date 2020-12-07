Майже порівну: 13 903 одужавших проти 13 371 хворих за добу

На Полтавщині захворіло 550 людей, а одужало - 603
13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 993 особи;
- летальних випадків – 266;
- одужало – 13 903 особи;
- здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 858 714 осіб;
- одужало – 465 021 особа;
- летальних випадків – 14 470;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 86 437 випадків;
- Вінницька область – 19 206 випадків;
- Волинська область – 27 194 випадки;
- Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
- Донецька область – 27 678 випадків;
- Житомирська область – 32 987 випадків;
- Закарпатська область – 25 344 випадки;
- Запорізька область – 39 758 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
- Київська область – 46 211 випадків;
- Кіровоградська область – 6 744 випадки;
- Луганська область – 7 436 випадків;
- Львівська область – 51 915 випадків;
- Миколаївська область – 22 621 випадок;
- Одеська область – 54 840 випадків;
- Полтавська область – 27 772 випадки;
- Рівненська область – 35 034 випадки;
- Сумська область – 34 611 випадків;
- Тернопільська область – 30 462 випадки;
- Харківська область – 60 992 випадки;
- Херсонська область – 13 039 випадків;
- Хмельницька область – 33 426 випадків;
- Черкаська область – 29 449 випадків;
- Чернівецька область – 36 044 випадки;
- Чернігівська область – 22 616 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 27 772 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 18 016 (+603) жителів області, продовжують лікування 9 169 людей, зокрема 198 дітей.
Всього зареєстровано 587 летальних випадків, нових – 20 (Кременчук – 7; Полтава – 3; Миргород – 2; Пирятинський район – 2; Горішні Плавні, Гадяцький, Машівський, Оржицький, Решетилівський, Хорольський райони)
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 550.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 11 475 (213 нових випадків),
- Кременчук – 3 712 (41 новий випадок),
- Горішні Плавні – 1 196 (16 нових випадків),
- Миргород – 1 146 (20 нових випадків),
- Полтавський район – 1 044 (13 нових випадків),
- Лохвицький район – 759 (56 нових випадків),
- Лубни – 728 (28 нових випадків),
- Зіньківський район – 661 (20 нових випадків),
- Котелевський район – 560 (9 нових випадків),
- Пирятинський район – 537 (9 нових випадків),
- Глобинський район – 473 (2 нові випадки),
- Кременчуцький район – 466 (16 нових випадків),
- Новосанжарський район – 458 (10 нових випадків),
- Диканський район – 407 (12 нових випадків),
- Миргородський район – 367 (7 нових випадків),
- Карлівський район – 362 (16 нових випадків),
- Шишацький район – 333 (6 нових випадків),
- Кобеляцький район – 319,
- Хорольський район – 304 (2 нові випадки),
- Решетилівський район – 283 (11 нових випадків),
- Великобагачанський район –281 (10 нових випадків),
- Гадяч – 280 (4 нові випадки),
- Семенівський район – 240,
- Лубенський район – 212 (2 нові випадки),
- Чутівський район – 204 (3 нові випадки),
- Гадяцький район – 200 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 194 (10 нових випадків),
- Машівський район – 170 (5 нових випадків),
- Гребінківський район – 153 (6 нових випадків),
- Чорнухинський район – 140 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 108.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 41,
- Гадяч – 83,
- Гадяцький – 67,
- Глобинський – 85,
- Гребінківський – 50,
- Диканський – 57,
- Зіньківський – 140,
- Карлівський – 54,
- Кобеляцький – 99,
- Козельщинський – 73,
- Гадяч – 367,
- Котелевський – 99,
- Кременчук – 1 456,
- Кременчуцький – 236,
- Лохвицький – 226,
- Лубни – 274,
- Лубенський – 71,
- Машівський – 18,
- Миргород – 389,
- Миргородський – 198,
- Новосанжарський – 152,
- Оржицький – 35,
- Пирятинський – 284,
- Полтава – 3 756,
- Полтавський – 484,
- Решетилівський – 46,
- Семенівський – 94,
- Хорольський – 59,
- Чорнухинський – 64,
- Чутівський – 29,
- Шишацький – 83.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію