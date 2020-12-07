Майже порівну: 13 903 одужавших проти 13 371 хворих за добу

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13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 993 особи;

летальних випадків – 266;

одужало – 13 903 особи;

здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 858 714 осіб;

одужало – 465 021 особа;

летальних випадків – 14 470;

проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 86 437 випадків;

Вінницька область – 19 206 випадків;

Волинська область – 27 194 випадки;

Дніпропетровська область – 46 891 випадок;

Донецька область – 27 678 випадків;

Житомирська область – 32 987 випадків;

Закарпатська область – 25 344 випадки;

Запорізька область – 39 758 випадків;

Івано-Франківська область – 40 007 випадків;

Київська область – 46 211 випадків;

Кіровоградська область – 6 744 випадки;

Луганська область – 7 436 випадків;

Львівська область – 51 915 випадків;

Миколаївська область – 22 621 випадок;

Одеська область – 54 840 випадків;

Полтавська область – 27 772 випадки;

Рівненська область – 35 034 випадки;

Сумська область – 34 611 випадків;

Тернопільська область – 30 462 випадки;

Харківська область – 60 992 випадки;

Херсонська область – 13 039 випадків;

Хмельницька область – 33 426 випадків;

Черкаська область – 29 449 випадків;

Чернівецька область – 36 044 випадки;

Чернігівська область – 22 616 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 27 772 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 18 016 (+603) жителів області, продовжують лікування 9 169 людей, зокрема 198 дітей.





Всього зареєстровано 587 летальних випадків, нових – 20 (Кременчук – 7; Полтава – 3; Миргород – 2; Пирятинський район – 2; Горішні Плавні, Гадяцький, Машівський, Оржицький, Решетилівський, Хорольський райони)





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 550.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 11 475 (213 нових випадків),

Кременчук – 3 712 (41 новий випадок),

Горішні Плавні – 1 196 (16 нових випадків),

Миргород – 1 146 (20 нових випадків),

Полтавський район – 1 044 (13 нових випадків),

Лохвицький район – 759 (56 нових випадків),

Лубни – 728 (28 нових випадків),

Зіньківський район – 661 (20 нових випадків),

Котелевський район – 560 (9 нових випадків),

Пирятинський район – 537 (9 нових випадків),

Глобинський район – 473 (2 нові випадки),

Кременчуцький район – 466 (16 нових випадків),

Новосанжарський район – 458 (10 нових випадків),

Диканський район – 407 (12 нових випадків),

Миргородський район – 367 (7 нових випадків),

Карлівський район – 362 (16 нових випадків),

Шишацький район – 333 (6 нових випадків),

Кобеляцький район – 319,

Хорольський район – 304 (2 нові випадки),

Решетилівський район – 283 (11 нових випадків),

Великобагачанський район –281 (10 нових випадків),

Гадяч – 280 (4 нові випадки),

Семенівський район – 240,

Лубенський район – 212 (2 нові випадки),

Чутівський район – 204 (3 нові випадки),

Гадяцький район – 200 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 194 (10 нових випадків),

Машівський район – 170 (5 нових випадків),

Гребінківський район – 153 (6 нових випадків),

Чорнухинський район – 140 (1 новий випадок),

Оржицький район – 108.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 41,

Гадяч – 83,

Гадяцький – 67,

Глобинський – 85,

Гребінківський – 50,

Диканський – 57,

Зіньківський – 140,

Карлівський – 54,

Кобеляцький – 99,

Козельщинський – 73,

Гадяч – 367,

Котелевський – 99,

Кременчук – 1 456,

Кременчуцький – 236,

Лохвицький – 226,

Лубни – 274,

Лубенський – 71,

Машівський – 18,

Миргород – 389,

Миргородський – 198,

Новосанжарський – 152,

Оржицький – 35,

Пирятинський – 284,

Полтава – 3 756,

Полтавський – 484,

Решетилівський – 46,

Семенівський – 94,

Хорольський – 59,

Чорнухинський – 64,

Чутівський – 29,

Шишацький – 83.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію