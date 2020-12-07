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У Полтаві зловмисник, який вже перебував під слідством, пограбував підприємицю

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 142

 

Грабіжник вихопив з рук жінки більше 5 000 гривень

У Полтаві зловмисник, який вже перебував під слідством, пограбував підприємицю. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 9 грудня близько 8.00 на ринку «Браїлки». 


Зловмисник вихопив з рук жінки понад 5 тисяч гривень і втік. Його затримали за «гарячим слідом». Виявилося, що чоловік вже був судимий і наразі перебуває під слідством за серію крадіжок на території міста. 


Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (Грабіж). Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: пограбування
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